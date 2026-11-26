俄烏戰爭重現第二次世界大戰期間的欺敵手法，有傳俄羅斯大量採購中國製造的「充氣戰機」、「充氣坦克」，以欺騙烏克蘭軍方。這些充氣產品價格約數百美元，希望誘使烏軍將昂貴的飛彈消耗在假目標上。

在中國與俄羅斯多個網購平台上，都能找到充氣軍事假目標的商品，其中俄文廣告宣稱，「充氣假目標飛機」已經接獲數百筆訂單。這些產品部分來自名為Gauss的企業不只生產充氣坦克，還推出充氣戰鬥機、充氣飛彈系統、充氣防空設備、充氣大砲及偽裝飛機庫等軍事模型。