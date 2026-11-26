俄烏戰爭重現第二次世界大戰期間的欺敵手法，有傳俄羅斯大量採購中國製造的「充氣戰機」、「充氣坦克」，以欺騙烏克蘭軍方。這些充氣產品價格約數百美元，希望誘使烏軍將昂貴的飛彈消耗在假目標上。
在中國與俄羅斯多個網購平台上，都能找到充氣軍事假目標的商品，其中俄文廣告宣稱，「充氣假目標飛機」已經接獲數百筆訂單。這些產品部分來自名為Gauss的企業不只生產充氣坦克，還推出充氣戰鬥機、充氣飛彈系統、充氣防空設備、充氣大砲及偽裝飛機庫等軍事模型。
聲稱可欺騙雷達系統 敵軍難分真與假
報道指出，部分公司透過影片大力宣傳產品，影片開頭打出「充氣、部署、欺敵」（Inflate, deploy, deceive）的標語，接著鏡頭轉向工廠內一排排充氣軍用坦克。影片聲稱，這些充氣假目標不只是外觀仿真，還能模擬真實軍事裝備的熱訊號及無線電頻率，甚至可以欺騙雷達系統，讓敵方偵察設備難以分辨真假。
報道引述英國皇家聯合軍種研究所（RUSI）陸戰研究員Robert Tollast）表示，「這些產品有可能，甚至很可能有大量透過中俄邊境運輸。」他分析，這些充氣假目標的目的，是迫使烏克蘭消耗有限的武器庫存，「如果你能欺騙敵方偵察系統，就能迫使對方浪費珍貴的彈藥。」
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