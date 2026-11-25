美國英偉達行政總裁黃仁勳涉婚外情醜聞，近日成為城中熱話。日本科技界精英、GMO網絡集團(GMO Internet Group)63歲創辦人、社長兼會長熊谷正壽，亦被傳媒揭發婚外情，涉包養一名貌美模特兒。報道指，這段不倫關係在GMO內部已是公開的秘密，情婦大搖大擺出入東京澀谷總部，等候熊谷正壽下班約會。 爆料傳媒《每日新潮》引述2名知情人士報道，熊谷正壽喜歡五官標緻、像混血明星的女性，與模特兒大概2013年在朋友的生日派對上認識。模特兒當時30多歲，熊谷正壽對她一見鍾情，隨即熱烈追求。儘管模特兒明知熊谷正壽已婚，仍跟他打得火熱。

熊谷正壽在東京都心一處核心地段租下豪宅來金屋藏嬌，月租200萬日圓(約9.8萬港元)。據透露，熊谷正壽平日應酬過後，常於深夜前往情婦香閨，睡幾個小時才回家。每逢周六，情婦經常親自下廚，跟他共度甜蜜時光。 此外，知情者指，熊谷正壽包養情婦甚為闊綽，約會時出動名車接送，帶她出席科技財金界名人飯局，更出動私人遊艇開船P跟情婦慶生。兩人外遊時會搭頭等艙或坐私人飛機，熊谷正壽還常在外國替情婦購買名牌服裝和珠寶首飾等。

知情者指，GMO內部早已知悉熊谷正壽「包二奶」，情婦不時現身GMO位於東京澀谷總部，有時還會在公司等候熊谷正壽下班，再一同赴宴或約會。情婦不僅曾與熊谷正壽的秘書一同前往巴黎出席活動，還曾跟隨熊谷正壽到泰國處理GMO業務。 日媒《FRIDAY》近日刊登熊谷正壽與一名女藝人在豪華遊艇上激吻的照片。爆料者指，照片約在2018年拍攝，當時熊谷正壽邀友人舉行船P，期間他與女子表現親暱，兩人愈靠愈近，最後熱吻。女子某次喝醉後拿著照片向友人炫耀，稱「我們正在交往」。