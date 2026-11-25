一個國家的7-11即將全數消失，說的是柬埔寨。泰國正大集團(CP Group)旗下零售商CP All宣布，將於12月25日聖誕節，關閉柬埔寨境內最後23間7-11分店，意味品牌將全面撤出當地市場，結束約5年的經營歷史。
CP All周二向泰國證券交易所提交文件，表示已與7-11美國商標持有人達成協議，按雙方同意的條件終止柬埔寨業務，但未有交代退場原因。
柬埔寨7-11近一年多來規模急速縮水。去年6月底，當地共有112間7-11分店，其後數目持續下跌，今年3月底減至63間、6月底減至39間，9月底僅剩23間。
CP All於2020年透過全資附屬公司取得柬埔寨7-11為期30年的特許經營權，並於21年8月在首都金邊開設首間分店，原本計劃長線發展當地業務。
泰柬衝突引發抵制潮
《曼谷郵報》及《柬埔寨投資評論》分析認為，今次撤出與柬埔寨人近年抵制泰國貨有關。自25年7月泰柬邊境衝突升級後，當地部分民眾發起杯葛泰國貨行動，多家泰資企業均受影響。
此外，由於柬埔寨7-11不少貨品由泰國供應，邊境口岸長期受阻下，物流及補貨安排大受影響。泰媒去年曾報道，柬埔寨戈公省部分商店貨架上的泰國即食麵及零食一度售罄，商戶需改向越南採購貨源。
7-11撤出之際，多個國際便利店品牌正積極進軍柬埔寨市場。南韓GS25本月開設當地首間分店，計劃未來10年增至逾500間；另一南韓品牌Emart24早於24年進駐當地市場，美國連鎖便利店Circle K亦繼續營運。至於CP All則仍在泰國本土經營逾1.5萬間7-11。