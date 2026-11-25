柬埔寨金邊的一間7-11。(互聯網)

一個國家的7-11即將全數消失，說的是柬埔寨。泰國正大集團(CP Group)旗下零售商CP All宣布，將於12月25日聖誕節，關閉柬埔寨境內最後23間7-11分店，意味品牌將全面撤出當地市場，結束約5年的經營歷史。

CP All周二向泰國證券交易所提交文件，表示已與7-11美國商標持有人達成協議，按雙方同意的條件終止柬埔寨業務，但未有交代退場原因。

柬埔寨7-11近一年多來規模急速縮水。去年6月底，當地共有112間7-11分店，其後數目持續下跌，今年3月底減至63間、6月底減至39間，9月底僅剩23間。