恢復英偉達行政總裁職務的黃仁勳面臨國會兩個聽證會調查，將於下周到國會作證，主要圍繞英偉達的高端晶片有否違反出口管制輸往中國，以及有否危害美國國家安全。美國總統特朗普在周二刊登的《紐約郵報》訪問中，被問及假若黃仁勳犯罪會否特赦他，特朗普回答「這是其中一個選項，但我認為沒有必要」。他信任黃仁勳沒有犯罪。他又希望黃仁勳在國會聽證會上講出「真話」，並且不會引用美國憲法第五修正案的免於自證其罪，即是於潛在的刑事檢控中不得被迫提供不利於自己的證詞，從而行使緘默權。特朗普又提到不排除政府入股英偉達。

黃仁勳

黃仁勳下周二將出席眾議院外交事務委員會的聽證會，下周四則到參議院銀行委員會作證。特朗普於訪問中表示，不認為黃仁勳須引用第五修正案，這是大家都想知的事件，「我想他(黃仁勳)講出真相，律師會給他建議。我一直覺得他為人100%光明正大，而且非常聰明」。國會參眾兩院議員預期將嚴厲質詢黃仁勳，共和黨參議員John Kennedy預料黃將引用第五修正案，行使緘默權。民主黨參議院領袖舒默指控黃仁勳向中國輸出超先進晶片，違反美國出口管制法例，又形容此舉等同在太空競賽時期，向蘇聯出售火箭引擎。

「應該無同其他與中國有聯繫女人上床」 特朗普又稱，並不清楚黃仁勳復職前承認的其他婚外情細節。黃仁勳11月12日辭職時，與涉嫌是中國間諜的中國女商人黃樂，以及英偉達兩名員工有染。但其後有報道指，黃的出軌對象不止3人。特朗普於訪問中表示，據其了解，黃仁勳沒有同其他懷疑與中國政府有可疑聯繫的女人發生性關係。他也不清楚黃仁勳有幾多段婚外情，笑稱自己只關心晶片事情，遠高於黃的性事。特朗普表示，英偉達的成功對美國於人工智能(AI)方面保持優勢十分重要，他對政府入股持開放態度，例如另一晶片生產商英特爾去年將10%股權轉讓給美國政府。他稱，之前已想由政府持有英偉達股份，現在這樣做也不算太遲。

黃仁勳稱正接受心理治療 黃仁勳復職後，周二於全體員工大會上向員工道歉，承認犯了一些可怕的錯誤，「我對(妻子)Lori不忠，傷害了我的孩子，當然也傷害了你們全部人」。他又說，最近事件讓他感苦惱，現時每天都接受超過1小時的心理治療，並說他發展婚外情違反了公司守則，這是不可接受的，他亦因此而辭職。黃仁勳否認自己凌駕於法律之上，對於有報道指特朗普向董事會施壓促成他復職，他指這是「完全不實」的說法。他表示，董事會轉軚是因為評估了整個情況和知道了事實，特朗普向董事會確認了他無造成國安威脅。