埃及吉薩省有運油車在公路上翻側後起火爆炸，波及27輛汽車，最少造成31人死亡、21人受傷，當局已下令收集遺體DNA以便確認身份。綜合報道，事發於當地周三(25日)傍晚，一輛油罐車在吉薩省環城公路翻側後爆炸起火，波及多輛汽車。

事發地點在吉薩省一條主要公路，位於首都開羅西南約20公里外的一條主要環城公路。網上片段顯示，運油車爆炸起火後變成一團火球，火焰衝上半空，運油車其後再發生多次爆炸，附近多輛汽車亦被波及。有駕駛者見前方發生爆炸，隨即調頭駛離現場。消向被焚毀的車輛灑水降溫，衞生部門就派出至少30架救護車到場救援。出事的運油車車身被熏黑，損毀嚴重，部分汽車被燒作廢鐵。