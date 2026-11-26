麻薩諸塞州彩券局11月18日公布中獎消息，並分享他手持巨額支票的照片。然而，ICE波士頓辦公室表示，執法人員已於11月24日在波士頓東區（East Boston）將他逮捕。

來自薩爾瓦多的Morales購買一張10美元的刮刮樂，幸運刮中100萬美元獎金。他選擇一次領取現金，扣稅前可領取65萬美元（約509.4萬港元）。

ICE指出，Ariel Antonio Velasquez-Morales於2013年5月非法進入美國，2014年4月移民法官已下令將他遣返，但他仍逗留在美國至今。他目前被拘留，等待遣返程序。

值得注意的是，ICE在公布逮捕消息時，公開他手持百萬美元獎金支票的照片，並指他是非法移民。不過，當局尚未說明是否因為彩券局公開他的中獎，才注意到他的身分。

官方不設美國人才可購買彩券限制 獎金去向成疑

此外，麻薩諸塞州彩券局規定，年滿18歲者只要人在麻薩諸塞州境內，即可購買彩券及領取獎金，並未要求必須是美國公民或合法居民。目尚未清楚這筆獎金後續將如何處理。