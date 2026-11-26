尋找傳說中諾亞方舟的「挪亞方舟掃描計劃」(Noah's Ark Scans)在土耳其一處船形地貌中發現的木頭碎片，他們堅信這些木頭碎片很可能是挪亞方舟經過炭化的殘骸，他們周一(23日)表示，最新的實驗室分析結果發現，其年代可追溯至傳統上認為聖經所載「大洪水」發生的時期。

綜合報道，科學界對於4300年前是否曾發生全球性大洪水並無共識，聖經學者就根據《創世記》所載的譜系推算，大洪水發生於創世後約1656年，換算下來距離現在剛好大約4370年。《創世記》8:4記載，洪水退去後，諾亞方舟「停泊在亞拉臘山上」。研究團隊早前在亞拉臘山(Mount Ararat)附近的杜魯皮納爾地層(Durupınar formation)發現木質樣本。經實驗室檢測顯示，從地表下超過9米深處挖掘出的2塊碎片，第一份樣本最可能的年代落在西元前2410年至2269年之間，分析顯示該區間的機率為60.6%；第二份樣本的機率集中度更高，顯示該木材屬於西元前2349年至2193年之間的可能性高達82%。兩個時間區間皆涵蓋了傳統聖經年表中推估「挪亞洪水」時期。