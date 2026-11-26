巴西一名粗心大意的媽媽，視線竟在離開在泳池邊僅得2歲的女兒，女兒恰巧自行落水並迅速滅頂，幸好剛來到這個家庭不久、5個月大的金毛尋回犬及時發現異狀，立刻跳進泳池游向女童身邊，令自己成為浮板般避免小主人沉下去，化險為夷，讓媽媽直呼牠是家中的英雄。
綜合報道，這名媽媽透過交平台Instagram(IG)帳號「@Gladissa Filbido」於21日發片表示，指她的女兒Maitê平時有機會接觸泳池，一直很有安全意識，從來不會自己下水，詎料這天，她只是暫時離開去拿一塊蛋糕，另一名女兒Nicolly則正在幫家中的狗狗「Tereza」洗澡，Maitê竟趁著幾秒時間自己走進泳池。
媽媽：Tereza是家中的英雄
網上影片顯示，Tereza看見Maitê落水後，隨即游到她身旁，不斷靠近，讓Maitê抱著借力浮起，未幾一名女子緊及跳進泳池，將女童抱起，結束這次驚險事件。媽媽表示，女兒事後說自己只是想要潛水，完全是孩子天真的想法。
媽媽感謝上帝保護女兒和家人，也特別感謝Tereza及時陪在孩子身邊，直呼牠是家中的英雄。她也提醒大家，孩子接觸泳池時，無論平時多麼乖巧、懂事，都不能掉以輕心。但不少網民更認為，年幼子女在泳池邊，作為父母更應該寸步不離，而非旨望他們有能力去評估風險。