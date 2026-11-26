巴西一名粗心大意的媽媽，視線竟在離開在泳池邊僅得2歲的女兒，女兒恰巧自行落水並迅速滅頂，幸好剛來到這個家庭不久、5個月大的金毛尋回犬及時發現異狀，立刻跳進泳池游向女童身邊，令自己成為浮板般避免小主人沉下去，化險為夷，讓媽媽直呼牠是家中的英雄。

綜合報道，這名媽媽透過交平台Instagram(IG)帳號「@Gladissa Filbido」於21日發片表示，指她的女兒Maitê平時有機會接觸泳池，一直很有安全意識，從來不會自己下水，詎料這天，她只是暫時離開去拿一塊蛋糕，另一名女兒Nicolly則正在幫家中的狗狗「Tereza」洗澡，Maitê竟趁著幾秒時間自己走進泳池。