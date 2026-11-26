美國佛羅里達州邁亞密國際機場昨日（11月25日）晚上發生貨機衝出跑道意外。一架聯邦快遞（FedEx）910號航班（FedEx Flight 910）貨機降落時疑未能及時煞停，直接衝出跑道，幸無人傷亡。事故導致機場除一條跑道外，其餘跑道一度關閉，適逢感恩節假期前夕，大量旅客行程受到影響。 感恩節假期前夕 大批旅客受影響 根據美聯社報道，事故發生於昨晚8時40分左右，涉事飛機為麥道MD-11型貨機，當時從田納西州曼菲斯飛往邁亞密，但飛機降落後衝出跑道，停在機場圍籬附近。

邁亞密消防局接獲通報後趕往現場，確認無人受傷。聯邦航空總署（FAA）隨後對邁亞密國際機場實施管制措施，除一條跑道外，其餘跑道一度關閉，令航班曾延誤。FAA表示，航班將陸續恢復，並已著手調查事故原因。

🚨 NEW VIDEO: A closer look at the FedEx cargo plane that overran the runway at #Miami International Airport Wednesday night. The MD-11 was arriving from Memphis when it went beyond Runway 26R and ended up in the grass. The incident prompted an FAA ground stop and forced the temporary closure of multiple runways. Thankfully, no injuries were reported. The FAA is investigating. — CodeThreeNews (@CodeThreeNews) November 26, 2026