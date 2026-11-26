特朗普在11月24日於白宮橢圓形辦公室接受《紐約郵報》訪問，被問到羅拔柏迪臣接任007時表示：「他看起來不錯，祝他好運。」在回答之前，特朗普先要求幕僚哈普（Natalie Harp）拿出羅拔柏迪臣的報道，了解新任007的政治立場，並詢問：「占士邦是保守派嗎？」哈普拿準備好多份資料，並向特朗普表示羅拔柏迪臣過去表現不錯。特朗普則回應：「我總是喜歡那些喜歡我的人。」

特朗普翻閱資料時，意外看到自己2012年發布的推文。當時羅拔柏迪臣與《吸血新世紀》系列電影拍檔姬絲汀史釗活拍拖，但女方被拍到與《白雪公主之魔幻復仇記》導演Rupert Sanders接吻，感情陷入危機。

曾勸羅拔柏迪臣不要與姬絲汀史釗活復合

特朗普當年多次在Twitter評論兩人的戀情，甚至公開勸羅拔柏迪臣不要復合。今次他當著記者面前朗讀舊文：「羅拔柏迪臣不應該與姬絲汀史釗活復合，她背叛了男方，而且還會再犯，等著看吧！」讀完後，特朗普以一句總結：「那已經是很久以前的事了。」

報道指出，羅拔柏迪臣與姬絲汀史釗活當年分分合合，最終於2013年正式分手。特朗普當時曾在短短一個月內，近十次發文評論兩人感情，相關帖文塵封14件後再度成為焦點。