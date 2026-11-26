因捲入婚外情及國安風波一度辭任英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁的黃仁勳（Jensen Huang）重新掌舵，周二(24日)重返加州聖塔克拉拉總部，獲大批員工歡迎。黃仁勳於辦公室大堂講話期間，一名身穿藍色工作服的女性「大姐」突然上前緊抱黃仁勳15秒，全場起哄拍手，畫面曝光後在社交平台引發熱議，女子身分也成為焦點。

黃仁勳致詞時為過去犯下錯誤向外界致歉，並感謝大家給予他第二次機會，話說到一半時，有一名女員工難掩激動情緒，直接衝上去給他擁抱，長達15秒鐘。據指這名主動擁抱黃仁勳的「大姐」不是公司高層，而是長期在英偉達總部服務的餐廳外包人員，亦有人指早前黃仁勳請辭時，她與同事疑似被拍到於總部外面露哀傷神情。美國媒體報道，黃仁勳其中獲得英偉達基層員工民心的原因，是過去在新冠疫情期間採取的措施，減輕對他們生計的衝擊。

當時疫情導致大部份員工在家工作，總部人員大幅減少，員工餐廳也隨之暫時關閉，原本負責餐飲服務的外包員工面臨失去工作風險。不過，黃仁勳仍准許繼續支付餐飲及設施服務承包商費用，保障基層員工生計，理由是這筆錢原本就編在預算，不該變成公司意外之財。英偉達後來重新開放員工餐廳，為慈善機構準備餐點，即使員工只是上半天班仍能領取全額薪資。黃仁勳年輕時曾在丹尼餐廳擔任洗碗工及服務生，經歷也讓他強調無論職位高低，每一份工作都要受到尊重。