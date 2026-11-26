第75屆環球小姐（Miss Universe）在美國屬地波多黎各首府聖胡安舉行，主場佳麗Jennifer Barreto擊敗全球115名對手摘下后冠，不僅替波多黎各拿下第6座環球小姐冠軍，也成為這項選美史上首名已婚媽媽冠軍。拉丁美洲佳麗一舉包辦前三名，成為本屆賽事最大贏家。
波多黎各睽違20年再奪后冠
現年27歲的Jennifer Barreto是專業社工，曾代表波多黎各聖塞巴斯提安（San Sebastián）參加地方選美賽事。她在決賽中脫穎而出，拿下波多黎各睽違20年的環球小姐后冠，也是該國第6度奪得這項殊榮。
亞軍由多明尼加代表Melissa Núñez獲得，季軍則是委內瑞拉佳麗Clara Vegas Goetz，菲律賓代表Bea Millan-Windorski及新西蘭代表Georgia Waddington分別取得第4、5名。30名準決賽佳麗中有13人來自拉丁美洲，最終12強也有7人來自該地區，展現拉美實力。
稱人類應負責任地使用AI
Jennifer Barreto勝出具有歷史意義。環球小姐主辦單位由2023年放寬予已婚女性及母親參賽後，她成為首名以已婚媽媽身分奪冠的佳麗。決賽問答環節中，她被問及人工智能（AI）快速發展之際，人類不應失去甚麼價值時，她回答指大家應負責任地使用AI，並強調真正的價值在於言行一致，即使面對困難也應堅守原則。
本屆賽事在舞台背後爭議不斷。部分非洲國家及尼泊爾佳麗因美國簽證問題被迫退賽，東南亞多國代表則因主辦單位與泰國企業人士之間的合約糾紛缺席。此外，去年賽事曾爆出評審辭職及疑似操縱比賽結果等爭議，今年評審制度的透明度也持續受到質疑。
主辦單位宣布，2027年第76屆環球小姐大賽將由哥斯達黎加主辦。
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