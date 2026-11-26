現年27歲的Jennifer Barreto是專業社工，曾代表波多黎各聖塞巴斯提安（San Sebastián）參加地方選美賽事。她在決賽中脫穎而出，拿下波多黎各睽違20年的環球小姐后冠，也是該國第6度奪得這項殊榮。

亞軍由多明尼加代表Melissa Núñez獲得，季軍則是委內瑞拉佳麗Clara Vegas Goetz，菲律賓代表Bea Millan-Windorski及新西蘭代表Georgia Waddington分別取得第4、5名。30名準決賽佳麗中有13人來自拉丁美洲，最終12強也有7人來自該地區，展現拉美實力。

稱人類應負責任地使用AI

Jennifer Barreto勝出具有歷史意義。環球小姐主辦單位由2023年放寬予已婚女性及母親參賽後，她成為首名以已婚媽媽身分奪冠的佳麗。決賽問答環節中，她被問及人工智能（AI）快速發展之際，人類不應失去甚麼價值時，她回答指大家應負責任地使用AI，並強調真正的價值在於言行一致，即使面對困難也應堅守原則。