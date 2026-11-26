美國共和黨月初的中期選舉，因經濟問題遭選民懲罰，大敗而回，不少人認為特朗普的關稅政策加重生活負擔。面對這股民意，華府周三以部分貿易夥伴補貼本國產業或產能過剩為由，宣布準備向包括中國、日本及歐盟在內14個主要貿易夥伴的貨品加徵關稅。有關決定與民意背道而馳，反映的不只是特朗普堅信關稅能重塑美國經濟，更與華府當前面對的新政治現實有關。隨着民主黨即將掌控國會，特朗普在立法層面的影響力將受限，關稅已是他少數毋須國會批准，仍可直接動用的強力經濟工具。

關稅成展示權力重要手段 路透社引述消息人士稱，共和黨中期選舉失利後，特朗普希望證明自己即使失去國會支持，仍然有能力主導美國經濟政策及展現執政權力。在特朗普眼中，關稅不只是經濟政策，更是一項多功能政治工具，他相信提高關稅除了可向外國領導人施壓、爭取談判讓步，也能促使企業在美國設廠投資，同時增加聯邦政府收入，並爭取藍領工人支持。特朗普本周接受CNBC訪問時，以美國近期新增工廠投資為例，聲稱「這一切都因為關稅」，但他承認政策可能帶來代價，「在這段過渡期間，總會有些小頭痛」。

美國貿易代表署公布301反補貼關稅調查結果，以補貼產業或產能過剩為由，建議向14個貿易夥伴加徵關稅，中國將在特朗普首個任期的既有25%關稅基礎上，被額外加徵20%關稅，是當中最高。若貿易休戰協議在明年1月限期前談判破裂，或中方未履行承諾，稅率可能倍增至40%，總稅率或增至65%。其他地區如印尼、泰國、日本、南韓、瑞士及歐盟等亦被加徵介乎15%至18%關稅。正與美方貿易談判的印度及越南稅率為25%及35%，若達成協議則為17%及20%。新措施被視為用以取代特朗普2025年推出、但今年2月遭最高法院裁定違法的對等關稅。

三分二選民認為關稅政策損美經濟 特朗普對關稅的信心，與許多選民的看法形成強烈對比。根據民調機構SSRS在中期選舉期間為多間美媒進行的出口民調，三分二選民認為特朗普的關稅政策損害美國經濟；認為有利經濟的只有21%，另有12%認為沒有影響。耶魯大學預算實驗室(Budget Lab)較早時估計，關稅令美國家庭每年額外增加約900美元開支。 共和黨內有人把中期選舉失利歸因於關稅政策。部分人認為，在燃油價格及生活成本持續受關注之際，加徵關稅只會加劇選民對物價的憂慮。即將退休的共和黨眾議員培根(Don Bacon)批評，關稅本質上是「向美國消費者徵稅」，而高通脹及工資增長放緩是共和黨在中期選舉失利的重要原因。

感恩節假期前夕低調公布減衝擊 一名前特朗普政府高級貿易官員指，正因為選舉結果反映民眾對負擔能力的不滿，當局最終提出的稅率可能已較原先構思溫和，以避免引發更大反彈。值得留意的是，美國首席貿易談判代表格里爾(Jamieson Greer)選在感恩節假期前夕低調公布措施，特朗普本人亦沒有像去年在白宮玫瑰園宣布「解放日」(Liberation Day)關稅措施時那麼高調發言。 民主黨批︰共和黨人甚麼也沒學到 民主黨則乘勢猛攻。將出任眾議院多數黨領袖的民主黨議員克拉克(Katherine Clark)在社交平台X發文稱：「共和黨人甚麼也沒學到。」民主黨人批評特朗普向盟友加徵關稅，對遏制中國的貿易行為作用有限，反而進一步增加美國民眾負擔。

儘管今次中期選舉中，燃油價格上升及生活成本是選民最關注的議題，但特朗普一直將縮減美國貿易逆差視為施政核心之一，認為華府過往的貿易政策，等同把工廠職位送往海外。白宮發言人米德爾頓(Matthew Middleton)表示，阻止美國工人、農民及企業在不平等貿易安排下受損，一直是特朗普「讓美國再次偉大」(Make America Great Again，MAGA)政治理念的重要基礎，政府未來仍會「繼續努力降低成本」。 「大而美法案」下關稅收入趨重要 除了作為縮減貿易逆差的工具，關稅亦為聯邦政府帶來額外收入，尤其是在特朗普於2025年推動「大而美法案」(One Big Beautiful Bill Act)、維持較低個人所得稅率後，關稅收入對政府財政的重要性進一步上升。

事實上，特朗普的保護主義路線在勞工界也非全無支持者。曾在2024年支持民主黨總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)的美國鋼鐵工人聯合會(United Steelworkers)主席布朗(Roxanne Brown)，形容今次措施是「早就應該做的事」。 從美方今次祭出新關稅可見，特朗普在國會影響力下降之際，仍試圖透過行政權力維持對經濟政策的主導地位。即使早前有關關稅措施遭最高法院裁定違法，他並未放棄以關稅作為核心經濟工具，力圖改變貿易格局，並在餘下兩年「跛腳鴨」任期延續政治影響力。