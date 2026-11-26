日本一個街頭藝人在近日引起熱議。他在本月初於川崎市的街頭進行Busking期間，突然用咪指責路人在其表演前走過及用手機，他之後將影片放上網受到批評後，川崎市也對其發出嚴厲警告，並立即中止發放新的街頭表演許可。這位街頭藝人在日前表示將在東京恢復活動，但仍遭到抨擊。

日本街頭歌手的「KΛKERU」，自稱為「96分的人」，即日本卡拉OK的評分系統中的96分。他在本月7日在神奈川縣的JR川崎站外進行街頭表演，不過之後有訪邊的觀眾在用手機，他隨即透過自己的咪高峰向該觀眾喝罵，指該名用手機的人士不應在其表演之前，並要求其離開。有關影片在網上廣傳後，KΛKERU受到網民的批評，指該處本來就是公共空間，他人有權在任何地方用手機或講電話，雖然KΛKERU曾反駁指，既然別人有自由，自己都有指罵和趕走他的的權利。不過在2日後還是面對網民的批評，並發表道歉，同時稱會停止在川崎站Busking。