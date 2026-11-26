日本一個街頭藝人在近日引起熱議。他在本月初於川崎市的街頭進行Busking期間，突然用咪指責路人在其表演前走過及用手機，他之後將影片放上網受到批評後，川崎市也對其發出嚴厲警告，並立即中止發放新的街頭表演許可。這位街頭藝人在日前表示將在東京恢復活動，但仍遭到抨擊。
日本街頭歌手的「KΛKERU」，自稱為「96分的人」，即日本卡拉OK的評分系統中的96分。他在本月7日在神奈川縣的JR川崎站外進行街頭表演，不過之後有訪邊的觀眾在用手機，他隨即透過自己的咪高峰向該觀眾喝罵，指該名用手機的人士不應在其表演之前，並要求其離開。有關影片在網上廣傳後，KΛKERU受到網民的批評，指該處本來就是公共空間，他人有權在任何地方用手機或講電話，雖然KΛKERU曾反駁指，既然別人有自由，自己都有指罵和趕走他的的權利。不過在2日後還是面對網民的批評，並發表道歉，同時稱會停止在川崎站Busking。
【路上ライブでスマホ操作していた観客を「出てって」と追い払って炎上した一流路上シンガーKAKERU、また炎上】 川崎駅前の路上ライブで、スマホをいじっていた観客に「出てって」とブチギレて炎上した一流路上シンガー・KAKERU ↓ 路上ライブ時に禁止されている金銭のやり取りがあった疑惑等ある中、謝罪しXの発信を控える ↓ でももう我慢できず「反省はしているけれど後悔はしていない」「今週の金曜日、路上ライブ聴きに来てください！スマホを触りながらで大丈夫です」とポスト ↓ 「全く反省していない」とまた炎上 あんなにカッコよく正々堂々とスマホいじり説教してたのに、「スマホ触りながらで大丈夫だからライブ見に来て」って、プライドなさすぎてわろたw しかも「反省はしてるけど後悔してない」ってつまり反省してないってことだろw 結局何が悪かったのか 1ミリも分かってなさそうだからまたすぐ何かやらかしそうw https://t.co/j5TJtXc7cR— あーぁ (@sxzBST) November 24, 2026
被揭違規收錢與觀眾合照
然而據日本的媒體指出，KΛKERU事後是收到川崎市的嚴厲警告。根據川崎市的規定，在當地進行街頭表演需要申請許可，在獲警察認可的地點進行表演，但因為KΛKERU被揭發有在以銷售合照，收取1,300日圓與觀眾合照而違反規定，被川崎市警告。同時川崎市也因此暫停發出新的表演許可。然而KΛKERU在上星期表示，將在明日去到新宿重新表演，他又指自己因為事件已反省，並表示要重新演出。但網民質疑他只是換個地點想把事件冷卻。
據日本律師的網頁解釋，在日本Busking需要向警察申請道路使用許可，不過在首次違規只會被勸籲停止，但多次警告後將會被拘捕，並會有機會違反《道路交通法》而判以最多3個月囚禁以及最高5萬日圓罰款。在2024年，大阪就有一位大提琴演出者多次無視警告被拘捕。