泰國曼谷發生恐怖殺妻案，一名緬甸籍男子把26歲妻子殺死後肢解，不僅將屍塊丟進馬桶沖走、棄置垃圾堆，更從住所窗口扔出街外，十分驚嚇！警方調查顯示，男子殺人動機，竟是妻子「拒絕煮飯」。

《曼谷郵報》、Thairath等報道，21歲、來自緬甸的Banyar與26歲同鄉妻子一起在曼谷樂拋區一間麵包工廠工作。案發前，Banyar連續曠工10天，妻子因此大發雷霆、拒絕做飯，兩人其後發生激烈口角。

Banyar對警方供稱，當時因肚子餓和憤怒，一時情緒失控才會勒死妻子。因為擔心被人發現殺人，他將妻子遺體肢解並裝在袋子裡分多次丟棄，之後逃到妹妹家裡匿藏。閉路電視拍到Banyar多次搬運袋子出外，疑似棄置屍塊。