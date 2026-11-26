非洲國家喀麥隆發生恐怖意外，造成一名遊客死亡。6名外國遊客在喀麥隆火山國家公園附近，於導遊帶領下行山，豈料突然遇上象群。15頭大象暴衝向眾人，有人走避不及遭大象攻擊。一名瑞士男遊客不幸被象牙插穿身體，疑因內出血死亡。

事發在11月19日，6名遇險遊客分別為4名英國人、1名瑞士人和一名美國人，有男有女。死者為倫敦一間保險公司的高層Throo Alain Mathieu Han，報道指他遭象牙刺穿身體，然後跌落山溝，其中一名導遊被大象拋起，然後壓在Throo身上。Throo初時還有意識，一隻眼瘀黑，稱手臂受傷，他被擔架抬離，豈料之後傷重身亡。一名喀麥隆人稱，Throo說遭大象猛撞。大家懷疑他因內出血而死。報道指，另一名英國遊客也被象牙插身，傷勢無生命危險。團中的美國遊客亦受傷，治療後已出院。