非洲國家喀麥隆發生恐怖意外，造成一名遊客死亡。6名外國遊客在喀麥隆火山國家公園附近，於導遊帶領下行山，豈料突然遇上象群。15頭大象暴衝向眾人，有人走避不及遭大象攻擊。一名瑞士男遊客不幸被象牙插穿身體，疑因內出血死亡。
事發在11月19日，6名遇險遊客分別為4名英國人、1名瑞士人和一名美國人，有男有女。死者為倫敦一間保險公司的高層Throo Alain Mathieu Han，報道指他遭象牙刺穿身體，然後跌落山溝，其中一名導遊被大象拋起，然後壓在Throo身上。Throo初時還有意識，一隻眼瘀黑，稱手臂受傷，他被擔架抬離，豈料之後傷重身亡。一名喀麥隆人稱，Throo說遭大象猛撞。大家懷疑他因內出血而死。報道指，另一名英國遊客也被象牙插身，傷勢無生命危險。團中的美國遊客亦受傷，治療後已出院。
「躲在樹墩兩小時保命」
報道指，一行人疑走進象群前往湖泊的必經之路，有成年大象認為他們對小象不利而展開攻擊。當地傳媒報道，眾人四散逃命，部分人爬樹躲避。一名英國遊客事後猶有餘悸稱，躲在一個樹墩兩小時保命。他憶述指，當時大象幾乎就在其身旁，心想若走上那條小路將會被撞上，遂反方向奔離。其他人走進那條路，他則走進樹叢裡，然後聽到尖叫聲。當地傳媒報道，過去10年，不時發生大象與人類的衝突。據悉，喀麥隆境內約有6,000頭森林大象。國際自然保護聯盟於2021年，將非洲森林象列為極度瀕危物種。