一宗銀包失竊案，竟意外揭發一名活躍於倫敦上流社交圈女子，原來是騙徒！英國《每日郵報》一名女記者去年被偷銀包，追查期間陸續有受害人聯絡，指涉案女子長期以心理學家等專業身份示人，在上流社會交朋結友，深得人心，沒料她會伺機偷影他人的銀行卡，又呃呃騙騙獲取金錢。 被偷銀包的女記者西爾(Jordana Seal)，去年10月到倫敦一間健身室上課時，曾在更衣室見到一名女子。對方當時穿着名牌運動服、戴着名牌帽，並不斷對鏡自拍。西爾其後進入課室上堂，惟課程結束返回儲物櫃後，發現銀包不翼而飛。雖然她隨即停用銀行卡，但當晚仍陸續收到交易通知，顯示有人正使用其銀行卡消費。她其後向其中一間商店取得閉路電視截圖，赫然發現片中女子正是自己較早前在更衣室遇見的人。

自稱加拿大兒童心理學家 西爾早前公開銀包失竊事件後，一名要求匿名的男子主動聯絡，稱自己及身邊朋友都認識該名女子。據稱該女子是37歲的巴尼耶(Fatma Barnieh)，曾使用Nola、Nadia及Nolie等名字，她經常一身名牌打扮、手挽值3,000鎊的Dior手袋，出入倫敦高級酒吧及私人會所，又自稱來自加拿大，是兒童心理學家兼博士生，扮成專業人士。 受害人有家室 被盜用銀行卡不敢報警 該男子稱，巴尼耶最初以一名富商伴侶的身份進入其社交圈，令他產生信任和好感，「她外表吸引，帶點性感，看起來亦很友善」，但他其後聽到愈來愈多有關巴尼耶的負面傳聞。他並說，巴尼耶經常出沒於富貴場所，並懂得物色目標人物，「在那些地方，要分辨哪些人很有錢並不難，而她專向這些人下手」。巴尼耶會與部分男性建立親密關係，趁對方熟睡時取得銀行卡資料再偷用，因部分受害人有家室，怕私生活曝光而不敢報警。

借信用卡周轉 好友損失數千鎊 另一名化名Alice的女子稱，2023年認識巴尼耶後迅速成為朋友，巴尼耶自稱與她有類似背景，亦曾提及家人患癌等經歷，令她深感同情，「她很有魅力，也很懂得與人建立聯繫，令我覺得大家有很多共通點」。有一天，巴尼耶突然哭著來電，說銀包被盜，急需借用信用卡，Alice不虞有詐，「我做了一件最愚蠢的事，就是叫她直接拿我的信用卡去用」。數日後，Alice發現信用卡出現數千鎊根本不是日常應急的交易，除提款，還涉及酒吧、百貨公司及美甲服務，「她戴Cartier手錶、拿Chanel手袋，我從沒想過她會偷錢」。巴尼耶曾歸還部分款項，但餘額不了了知，Alice坦言最難受並非金錢損失，「而是因為我失去了一位朋友」。

自稱兒童心理學家 院方︰無此人 巴尼耶一直對外聲稱在大奧蒙德街醫院擔任兒童心理學家。不過《每日郵報》向院方查詢後，院方指無此人。 欠租被前業主趕走 博同情哭問「為甚麼討厭我？」 另有自稱是巴尼耶前業主的人士表示，她曾以每月800鎊租住其位於肯辛頓的房間。當他提出終止租約並要求巴尼耶搬走時，對方多次拖延，更一度坐在地上哭鬧，質問他：「你為甚麼這樣討厭我？」巴尼耶最終遷出後仍拖欠租金，業主其後透過小額索償程序追討欠款，但她並無出庭應訊。

西爾其後翻查法院紀錄時，發現巴尼耶因另一宗健身室盜竊案被檢控，於是帶同攝影師到法院旁聽。當日巴尼耶身穿黑色長毛皮大衣出庭應訊。她其後再因涉嫌偷取西爾銀包被警方再次拘捕。但在西爾的案件中，巴尼耶一直沒有出庭。法院最終在她缺席下完成審理，裁定她一項盜竊罪及三項詐騙罪罪成，她目前正被通緝。