美國特朗普政府指黃仁勳不構成國家安全威脅，促成他重返晶片巨頭英偉達出任行政總裁。美國傳媒透露，新的情報評估認為沒有證據顯示，黃仁勳情婦、中國商人黃樂接近黃仁勳是中國情報部門指使，從黃仁勳身上取得敏感資料或影響他在英偉達的決定。不過，有報道指白宮內部對黃樂是否間諜的看法存分歧，總統特朗普之前的訪問顯示，他傾向相信黃樂不是間諜，而國務卿魯比奧則無表態。
《華爾街日報》周三稱，情報官員向國會領袖和情報委員會人員簡報時，提及上述黃樂沒有受中國情報部門招攬的結論；雖然她曾與中國情報人員接觸，但無跡象顯示她提供了任何重大情報。情報官員又指，若有新資訊出現，或會改變有關評估。報道亦指，情報簡報提到黃樂對外界稱是丈夫的商業夥伴康偉，是中國國家安全局的線人，與安全局保持頻密聯繫。
路透社周三引述3名消息人士稱，特朗普說服英偉達董事會讓黃仁勳復職前，司法部並未對黃仁勳進行正式調查。而司法部長布蘭奇作出結論指，根據司法部對英偉達兩個客戶Super Micro Computer和Megaspeed的持續調查，無證據顯示黃仁勳違反法律。該兩間公司涉嫌走私先進晶片到中國，而黃樂曾於Megaspeed任高層。兩位消息人士指，司法部有關結論促使布蘭奇向特朗普和副總統萬斯稱，無證據顯示黃仁勳構成國安威脅。報道又指，美國情報機關只收集黃樂的資訊，但並無對黃仁勳作出反情報調查。反情報調查非刑事調查，而是監視及解除國安威脅。
英偉達停向星洲等輸出含晶片伺服器
另外，《金融時報》稱，英偉達知會生產夥伴停止向馬來西亞、新加坡、泰國和印尼付運含晶片的伺服器。未知此決定是否屬暫時，英偉達未有回應有關報道。