美國特朗普政府指黃仁勳不構成國家安全威脅，促成他重返晶片巨頭英偉達出任行政總裁。美國傳媒透露，新的情報評估認為沒有證據顯示，黃仁勳情婦、中國商人黃樂接近黃仁勳是中國情報部門指使，從黃仁勳身上取得敏感資料或影響他在英偉達的決定。不過，有報道指白宮內部對黃樂是否間諜的看法存分歧，總統特朗普之前的訪問顯示，他傾向相信黃樂不是間諜，而國務卿魯比奧則無表態。

《華爾街日報》周三稱，情報官員向國會領袖和情報委員會人員簡報時，提及上述黃樂沒有受中國情報部門招攬的結論；雖然她曾與中國情報人員接觸，但無跡象顯示她提供了任何重大情報。情報官員又指，若有新資訊出現，或會改變有關評估。報道亦指，情報簡報提到黃樂對外界稱是丈夫的商業夥伴康偉，是中國國家安全局的線人，與安全局保持頻密聯繫。