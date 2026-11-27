美國共和黨在中期選舉因經濟問題遭選民懲罰，大敗而回，不少人認為特朗普的關稅政策加重生活負擔。面對這股民意，華府周三以部分貿易夥伴補貼本國產業或產能過剩為由，宣布準備向包括中國、日本及歐盟在內14個主要貿易夥伴加徵關稅，當中，中國將再被額外加徵20%關稅，是所涉經濟體中最高。有關決定與民意背道而馳，反映的不只是特朗普堅信關稅能重塑美國經濟，更與華府當前的新政治現實有關。隨着民主黨即將掌控國會，特朗普在立法層面的影響力將受限，關稅已是他少數毋須國會批准，仍可直接動用的強力經濟工具。

美國貿易代表署公布301反補貼關稅調查結果，以補貼產業或產能過剩為由，建議向14個貿易夥伴加徵關稅，中國將在特朗普首個任期的既有25%關稅基礎上，被額外加徵20%關稅，是當中最高。若貿易休戰協議在明年1月限期前談判破裂，或中方未履行承諾，稅率可能倍增至40%，總稅率或增至65%。美方強調稅率符合與中方的協議，措施會進行公眾諮詢及舉行聽證會，料最快數月後實施。 外交部︰產能過剩是偽命題 外交部發言人郭嘉昆昨稱，關稅戰、貿易戰不符合任何一方利益，中美雙方應在平等、尊重、互惠的基礎上協商解決有關問題。他指所謂的產能過剩是偽命題，中方反對以此為藉口進行政治操弄，雙方應當共同落實好兩國元首達成的重要共識，維護中美經貿關係穩定發展態勢，中方將繼續採取必要措施捍衛自身正當權益。至於其他地區如印尼、馬來西亞及泰國等稅率上限是18%；日韓、歐盟及瑞士稅率上限15%。正與美方貿易談判的印度及越南稅率為25%及35%，若達成協議則為17%及20%。新關稅不會疊加在7月美方針對60個貿易夥伴實施的10%或12.5%強迫勞動301關稅上，亦不適用於半導體、汽車及鋼鋁等。新措施被視為用以取代特朗普2025年推出、但今年2月遭最高法院裁定違法的對等關稅。

三分二選民認為關稅政策損美經濟 特朗普對關稅的信心，與選民看法形成強烈對比。民調機構SSRS在中期選舉進行的出口民調顯示，三分二選民認為關稅損害美國經濟；認為有利的僅有21%，另有12%認為無影響。耶魯大學預算實驗室(Budget Lab)估計，關稅令美國家庭每年額外增加約900美元開支。共和黨內有人把中期選舉失利歸因於關稅，指燃油價格及生活成本持續受關注之際，加關稅只會加劇選民對物價的憂慮。即將退休的共和黨眾議員培根(Don Bacon)批評，關稅本質上是「向美國消費者徵稅」，而高通脹及工資增長放緩是共和黨在中期選舉失利的重要原因。

一名前特朗普政府高級貿易官員指，正因選舉結果反映民眾的不滿，當局最終提出的稅率可能已較原先構思溫和，以避免引發更大反彈。可圈可點的是，美國首席貿易談判代表格里爾(Jamieson Greer)在感恩節假期前夕低調公布上述關稅措施，特朗普亦沒有像去年在白宮玫瑰園宣布「解放日」(Liberation Day)關稅措施時那麼高調發言。 民主黨批︰共和黨人甚麼也沒學到 民主黨則乘勢猛攻，將出任眾議院多數黨領袖的議員克拉克(Katherine Clark)在社交平台X發文稱「共和黨人甚麼也沒學到」。民主黨人批評，特朗普向盟友加徵關稅，對遏制中國的貿易行為作用有限，反而進一步增加美國民眾負擔。

特朗普一直將縮減美國貿易逆差視為施政核心之一，認為華府過往的貿易政策，等同把工廠職位送往海外。白宮發言人米德爾頓(Matthew Middleton)表示，阻止美國工人、農民及企業在不平等貿易安排下受損，一直是特朗普「讓美國再次偉大」(MAGA)政治理念的重要基礎，政府未來仍會「繼續努力降低成本」。除作為縮減貿易逆差工具，關稅亦為聯邦政府帶來額外收入，尤其是在特朗普於2025年推動「大而美法案」、維持較低個人所得稅率後，關稅收入對政府財政的重要性進一步上升。特朗普的保護主義路線在勞工界也非全無支持者，曾在上屆大選支持民主黨總統候選人賀錦麗的美國鋼鐵工人聯合會(United Steelworkers)主席布朗(Roxanne Brown)，形容今次措施是「早就應該做的事」。

關稅成展示權力重要手段 路透社引述息人士稱，共和黨在中期選舉失利後，特朗普冀證明自己即使失去國會支持，仍有力主導美國經濟政策及展現執政權力；指在他眼中，關稅是多功能的政治工具，提高關稅除可向外國領導人施壓、爭取談判讓步，也能令企業在美國設廠投資，增加聯邦政府收入，並爭取藍領工人支持。特朗普本周接受CNBC訪問時，以美國近期新增工廠投資為例，聲稱「這一切都因為關稅」，他承認政策可能帶來代價，「在這段過渡期間，總會有些小頭痛」。

特朗普在國會影響力下降之際，仍試圖透過行政權力維持對經濟政策的主導地位，即使早前有關稅措施遭最高法院裁定違法，他並未放棄以其作為核心經濟工具，力圖改變貿易格局，並在餘下兩年跛腳鴨任期延續政治影響力。