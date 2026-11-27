法國影壇有影響力，現年77歲的謝勒狄柏度，涉嫌於2018年8月，在巴黎寓所排戲期間，強姦當時22歲的女演員Charlotte Arnould。謝勒狄柏度否認指控，表示兩人之間從未有過任何強迫或暴力行為。最近巴黎上訴法院裁定，謝勒狄柏度必須就這宗性侵案應訊，出庭日期未定。

上周兩宗性侵罪成 判18個月緩刑

在去年，謝勒狄柏度因在巴黎片場拍戲期間，性侵兩名女工作人員，分別是55歲布景裝飾師和35歲副導演，他曾向法院提出上訴，直至上周一(16)終於認罪及撤回上訴，並向受害人致歉，被法院判處18個月緩刑，列入性罪犯名冊及作出賠償。當地有傳媒同日公開一段15年前、2011年的片場花絮影片，當時臨時演員Olivia曾公開指控在拍攝電影《Turf》期間遭謝勒狄柏度性騷擾，片中謝勒狄柏度多次將手去觸碰旁邊Olivia的下體，Olivia按下並試圖推開他的手。影片震驚外界。