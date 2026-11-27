美國路易斯安那州一名31歲前警察兼義工消防，曾利用職務之便，性侵多名年僅8至11歲的兒童，消防分隊、公司及私人住處都是犯案地點，直到其中一名受害兒童向母親哭訴遭遇，全令一連串令人發指的兒童性侵案曝光。這名犯人經審訊後罪成，近日判處3個一級性侵罪、對未成年人猥褻行為，以及持有兒童性影像等罪名，判處犯人3個無期徒刑，並須接受化學閹割。

綜合報道， 31歲Kedreyon K. Williams曾利用職務之便，曾於2017年10月至2019年5月期間，性侵多名年僅8至11歲的兒童，強迫他們為自己「服務」，直到其中一名受害兒童向母親哭訴遭遇，全案才隨之曝光。警方於2024年7月將Kedreyon逮捕歸案，詎料在其手機內找到性侵兒童的性影像，最後也以性侵未成年、持有兒童性影像等罪嫌將其起訴。法官審理期間直言，這是他審理過「最嚴重的兒童性虐待案件！」檢察官Tony Clayton在庭上表示，威廉斯所犯下的每一項性侵罪除了可以判處無期徒刑，甚至足以化學去勢。法院最終依3個一級性侵罪、對未成年人猥褻行為，以及持有兒童性影像等罪名，判處威廉斯3個無期徒刑，並須接受化學閹割。