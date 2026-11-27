越南慶和省芽莊市發生外籍男子高處墮樓死亡事件。周三（11月25日）傍晚約5時許，一名外國男子進入陳富街（Trần Phú）一間五星級酒店，乘電梯登上27樓對外開放的臨海露台餐廳，翻越玻璃圍欄墮下地面當場不治。由於事發正值人車高峰期，不少民眾及遊客目擊慘劇。

酒店閉路電視拍下事發經過，畫面顯示男子步入臨海露台餐廳後，行近玻璃圍欄位置坐下，及後爬上並站立在欄杆上方。 目擊者嚇壞尖叫 當時同場正在用餐的食客和餐廳侍應見其舉動後大驚，勸他下來，惟男子以平躺姿態直墜向陳富街方向地面。食客嚇得高聲尖叫，有人惶恐望向欄杆方向，有在場女子受驚得手震。警方接報後趕抵現場，並翻查酒店大堂及各樓層閉路電視片段。目前正透過出入境管理部門追查其簽證紀錄，核實死者是否為酒店登記住客以及其真實身份、國籍與死因。

現場消息指，該名男子在抵達出事酒店前已行徑可疑，曾試圖闖入附近阮氏明開街另一間度假酒店，但被前台察覺異樣並及時攔截。

🚨 TRAGEDY IN VIETNAM’S NHA TRANG! A foreign man died after falling from the 27th floor of a five-star hotel on Trần Phú Street on November 25 Hotel surveillance footage captured him climbing over the balcony railing before the fatal fall #Vietnam #dwts #paobc https://t.co/svNjNnV6yU — GlobeUpdate (@Globupdate) November 26, 2026