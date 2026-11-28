也門親伊朗的胡塞武裝（Houthis）近日加強攻擊沙特阿拉伯的能源設施，聲稱當地時間25日襲擊沙國最大煉油廠拉斯坦努拉（Ras Tanura）。美國有線電視新聞網（CNN）取得的衛星影像顯示，煉油廠所在的沿海地區升起大量黑煙，範圍約達600平方公里。消息人士透露，攻擊發生後，當地石油裝載運作一度暫停。 根據CNN報道，胡塞武裝軍事發言人薩里（Yahya Saree）表示，這次攻擊精準命中目標，並引發煉油廠火災。美國太空總署（NASA）及衛星影像公司Planet Labs拍攝的畫面，也顯示設施上空出現大片濃密黑煙。

沙國與胡塞武裝衝突升溫 拉斯坦努拉煉油廠每日原油加工能力約55萬桶，鄰近全球最大的原油出口港之一，是沙國重要能源樞紐。消息人士指出，攻擊後港口石油裝載運作暫停，但目前是否已恢復仍不清楚。 沙國領導的聯軍則表示，防空系統當天在拉斯坦努拉上空攔截並摧毀4架無人機，殘骸墜落地面，但初步評估沒有造成人員傷亡。不過，沙國政府及國營石油公司沙特阿美（Aramco）並未立即回應煉油廠遭襲的相關詢問。

攻擊利雅德金融區 胡塞武裝同時聲稱攻擊沙國首都利雅德金融區，沙國民防部門表示，當地一棟大樓遭襲，造成11人受傷。該建築是沙國主權財富基金公共投資基金（PIF）總部所在地，也是利雅德重要地標。 面對胡塞武裝持續攻擊，沙國領導的聯軍也加強對也門境內的軍事行動，先後空襲胡塞武裝控制的荷台達港（Hodeidah）及薩達省等地。胡塞武裝則聲稱，沙國空襲在過去24小時內造成也門多地傷亡，但相關數字尚無法獨立證實。 CNN指出，沙國與胡塞武裝的衝突自今年7月重新升溫，近期胡塞武裝更向紅海沿岸具有戰略地位的曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait）推進，使中東戰事進一步擴大，也增加全球能源運輸及石油供應的不確定性。