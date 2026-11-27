歐洲太空總署(ESA)「Hera」太空船周三(25日)公布最新影像，顯示2022年遭美國國家航空暨太空總署(NASA)太空船撞擊的小行星「Dimorphos」，一側已被撞平並留下體育館大小的撞擊坑，而且正在失控翻滾。
綜合報道，NASA於2022年9月26日執行人類首度行星防禦測試，派出「雙小行星改道測試」(DART)太空船以時速約2萬2530公里猛撞寬約151米的近地小行星「Dimorphos」。先前數據已證實，該次撞擊成功改變其繞行伴星「Didymos」的軌道。「Hera」太空船正從距離地球約1.935億公里處，近距離檢視撞擊對天體結構造成的實際改變。根據「Hera」從距離約25至30公里處拍下的最新影像，這個巨大的撞擊坑幾乎佔據「Dimorphos」的整個正面。
BIG NEWS! We have a whole new look at Dimorphos, the first asteroid humans have ever moved 👀☄️ @ESA_Hera mission has captured Dimorphos completing a full orbit around its larger companion, Didymos. Look closely and you will see the impact site come into view, and Dimorphos disappear into Didymos’s shadow. In 2022, @NASA's DART changed Dimorphos’s orbit by 33 minutes but couldn’t show us exactly what happened to the asteroid itself. Now Hera is there to find out. Our first planetary defence mission is investigating the impact up close and helping us learn how asteroid deflection could one day protect Earth 🌍— European Space Agency (@esa) November 25, 2026
將進一步探測兩顆小行星內部構造
負責該任務科學家Michael Kueppers表示，受撞擊的一側完全被撞擊坑覆蓋，視覺上就像小行星被切掉一塊，但撞擊點的對面卻未出現重大變化；此外，「Dimorphos」目前正處於失控翻滾狀態，系統周圍還漂浮著數百塊遭撞飛的巨石。為掌握更精細的數據，「Hera」太空船預定下個月逼近至距離這對雙小行星13公里以內拍攝更高解析度影像，並預計於明年1月部署兩顆鞋盒大小的微型「立方衛星」(CubeSats)，進一步貼近探測兩顆小行星的內部構造。Michael強調，唯有徹底釐清撞擊對「Dimorphos」本體造成的影響與物理特性，未來人類若真發現有小行星正朝地球撞來，才能精準運用動能撞擊技術化解危機。