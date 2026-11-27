綜合報道，NASA於2022年9月26日執行人類首度行星防禦測試，派出「雙小行星改道測試」(DART)太空船以時速約2萬2530公里猛撞寬約151米的近地小行星「Dimorphos」。先前數據已證實，該次撞擊成功改變其繞行伴星「Didymos」的軌道。「Hera」太空船正從距離地球約1.935億公里處，近距離檢視撞擊對天體結構造成的實際改變。根據「Hera」從距離約25至30公里處拍下的最新影像，這個巨大的撞擊坑幾乎佔據「Dimorphos」的整個正面。

將進一步探測兩顆小行星內部構造

負責該任務科學家Michael Kueppers表示，受撞擊的一側完全被撞擊坑覆蓋，視覺上就像小行星被切掉一塊，但撞擊點的對面卻未出現重大變化；此外，「Dimorphos」目前正處於失控翻滾狀態，系統周圍還漂浮著數百塊遭撞飛的巨石。為掌握更精細的數據，「Hera」太空船預定下個月逼近至距離這對雙小行星13公里以內拍攝更高解析度影像，並預計於明年1月部署兩顆鞋盒大小的微型「立方衛星」(CubeSats)，進一步貼近探測兩顆小行星的內部構造。Michael強調，唯有徹底釐清撞擊對「Dimorphos」本體造成的影響與物理特性，未來人類若真發現有小行星正朝地球撞來，才能精準運用動能撞擊技術化解危機。