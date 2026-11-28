英偉達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳戲劇性復職，引發美國政府高層內部歧見。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）據傳對此相當不滿，原因是他先前曾向總統特朗普提出機密警告，指出黃仁勳與一名涉嫌替中國從事情報工作的女子關係密切，但特朗普與副總統萬斯（JD Vance）仍積極介入，促成黃仁勳復任，過程中甚至未讓魯比奧參與討論。 根據美國媒體報道，魯比奧今年稍早曾準備一份機密備忘錄，內容涉及黃仁勳與新加坡科技公司Megaspeed前高階主管黃樂的關係。美國情報單位懷疑Alice Huang與中國國家安全部人員有所接觸，並可能涉及將英偉達先進AI晶片轉運至中國。

財政部長同有疑慮 報道指出，魯比奧不僅透過備忘錄向特朗普示警，5月兩人搭乘空軍一號期間，他也曾親自向特朗普簡報相關情報。然而，黃仁勳復任的消息於本周一（23日）公布時，魯比奧卻未參與白宮與英偉達董事局的協商。CBS News引述魯比奧及財政部長貝森特（Scott Bessent）身邊人士說法指出，兩人私下都對黃仁勳復任有所疑慮，其中魯比奧得知消息後尤其憤怒。 特朗普與萬斯則親自向英偉達董事局保證，美國政府沒有證據顯示黃仁勳涉及違法行為，也不認為他構成國家安全威脅，最終促成董事局同意讓他復任。

情報不足以證明間諜指控 不過，相關情報的解讀仍存在分歧。路透社26日報道，美國聯邦調查局（FBI）認為，目前情報不足以證明黃樂是中國情報人員或代理人；中央情報局（CIA）也認為，現有資料尚無法明確證實她曾取得或傳遞敏感資訊。魯比奧先前的機密備忘錄則對她可能遭中國吸收從事情報活動提出警告。 黃仁勳於11月12日離開英偉達行政總裁職位，11月23日正式復任。這場人事風波不僅凸顯特朗普政府內部對華國晶片政策及國家安全風險的不同看法，也讓白宮介入企業人事決策的程度受到關注。