全球知名收藏卡鑑定機構PSA(Professional Sports Authenticator)發布重大公告，宣布即日起全面停止受理英文版Pokémon金卡(MEGA Ultra Rare , MUR)的鑑定申請，不僅目前已發行的卡款受到影響，未來推出的英文版MHR(Mega Hyper Rare)卡牌也一律暫停受理，直到另行通知。消息一出，勢必牽動Pokémon卡牌收藏市場，也讓不少已持有或準備送鑑定的玩家關注。

PSA於周三(25日)發出公告，指近期發現英文版MHR金卡出現卡面及燙金材質劣化、剝落等問題，不論是裸卡、放在卡冊中保存，甚至已經封裝在鑑定殼內的卡片，都陸續出現類似狀況。更令人擔憂的是，部分問題可能在完成鑑定後才逐漸顯現，導致PSA無法確保這類卡牌長期維持穩定的品相及評級準確度，因此決定即時暫停相關鑑定服務。