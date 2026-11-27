全球知名收藏卡鑑定機構PSA(Professional Sports Authenticator)發布重大公告，宣布即日起全面停止受理英文版Pokémon金卡(MEGA Ultra Rare , MUR)的鑑定申請，不僅目前已發行的卡款受到影響，未來推出的英文版MHR(Mega Hyper Rare)卡牌也一律暫停受理，直到另行通知。消息一出，勢必牽動Pokémon卡牌收藏市場，也讓不少已持有或準備送鑑定的玩家關注。
PSA於周三(25日)發出公告，指近期發現英文版MHR金卡出現卡面及燙金材質劣化、剝落等問題，不論是裸卡、放在卡冊中保存，甚至已經封裝在鑑定殼內的卡片，都陸續出現類似狀況。更令人擔憂的是，部分問題可能在完成鑑定後才逐漸顯現，導致PSA無法確保這類卡牌長期維持穩定的品相及評級準確度，因此決定即時暫停相關鑑定服務。
日文版繼續接受鑑定
此次停收範圍僅限英文版MHR金卡，日文版相關卡款暫時不受影響。PSA表示，由於日文版採用不同的印刷廠及製作工藝，目前並未發現相同的材質問題，因此仍維持正常受理。至於已經送件或正在運送途中的英文版MHR卡牌，PSA將退還卡片且不予評級，相關評級等級費用也不會收取。
至於已經取得PSA鑑定分數、封裝在鑑定殼內的卡片，原有評級不會因此變動；但未來若申請「重新評級審查」(Review)或「更換鑑定殼」(Reholder)服務，PSA將依照當時卡片的實際狀況重新評估。此外，PSA也強調，鑑定保證範圍主要針對鑑定及真偽判定錯誤，並不包含原廠卡片材質在完成鑑定後發生的自然劣化。此次決策也讓英文版MHR金卡的後續收藏及鑑定規劃增添變數。