當大部分《GTA 6》玩家在忙著推進主線劇情、搶劫及探索開放世界，美國一名觀鳥專家卻帶著望遠鏡走遍雷奧奈達州，成功集齊鳥類圖鑒中的全部60種鳥類，並在美國自然保護組織奧杜邦學會(National Audubon Society)的官方網站分享自己在《GTA 6》的觀鳥經歷，並從專業角度評價Rockstar對現實鳥類及生態環境的還原程度。
綜合報道，美國觀鳥專家Nicholas Lund在《GTA 6》發售當日(19日)就展開自己的觀鳥之旅。他首先在Jason住處附近發現了褐鵜鶘、海鷗及美洲烏鴉等鳥類，隨後駕駛交通工具前往不同的生態區域進行探索。憑借現實中的觀鳥經驗，他在首日約8小時的遊玩過程中便找到了50種鳥類，並於隔天早上前往動物園及農場尋找剩餘物種，最終在地圖北部一座小鎮的水塔上發現了最後一種鳥類——美洲倉鸮，翌日(20日)就宣布成功集齊整個鳥類圖鑒。值得一提，雖然《GTA6》發售前的宣傳曾提到遊戲擁有62種鳥類，但遊戲內的鳥類圖鑒實際上只列出60種，另外還有部分鳥類被歸入狩獵圖鑒。Lund也確認，玩家只要完成首個任務，便即可搜尋全部60種鳥類，相較於《Red Dead Redemption 2》部分鳥類僅在後期開放的瓜瑪島找到，收集起來更加自由。
大讚Rockstar將人類對自然環境影響還原到遊戲
不過，Lund也發現《GTA6》一些與現實不符的地方。例如，現實中屬於瀕危物種的美洲鶴，以及受到威脅的紅頂啄木鳥，在遊戲中出奇地相當常見；在佛羅里達州極為罕見的金雕，也能夠在遊戲中Mount Kalaga山區找到，但現實中的佛羅里達州沒有這樣的山脈。比起鳥類本身，Lund認為遊戲最為真實的地方其實是整個自然環境。他說，從礁島上的紅樹林海灘、濕地，到海岸邊及街道上隨處可見垃圾，Rockstar甚至將人類活動對自然環境造成的影響也還原到了遊戲中，讓曾經多次在佛羅里達州南部觀鳥的他倍感熟悉。
easily my favorite thing to do so far is just screech to a halt in the middle of a busy intersection and start birding https://t.co/QsDOLmNfYq— The Birdist (@TheBirdist) November 19, 2026