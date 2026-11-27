當大部分《GTA 6》玩家在忙著推進主線劇情、搶劫及探索開放世界，美國一名觀鳥專家卻帶著望遠鏡走遍雷奧奈達州，成功集齊鳥類圖鑒中的全部60種鳥類，並在美國自然保護組織奧杜邦學會(National Audubon Society)的官方網站分享自己在《GTA 6》的觀鳥經歷，並從專業角度評價Rockstar對現實鳥類及生態環境的還原程度。

綜合報道，美國觀鳥專家Nicholas Lund在《GTA 6》發售當日(19日)就展開自己的觀鳥之旅。他首先在Jason住處附近發現了褐鵜鶘、海鷗及美洲烏鴉等鳥類，隨後駕駛交通工具前往不同的生態區域進行探索。憑借現實中的觀鳥經驗，他在首日約8小時的遊玩過程中便找到了50種鳥類，並於隔天早上前往動物園及農場尋找剩餘物種，最終在地圖北部一座小鎮的水塔上發現了最後一種鳥類——美洲倉鸮，翌日(20日)就宣布成功集齊整個鳥類圖鑒。值得一提，雖然《GTA6》發售前的宣傳曾提到遊戲擁有62種鳥類，但遊戲內的鳥類圖鑒實際上只列出60種，另外還有部分鳥類被歸入狩獵圖鑒。Lund也確認，玩家只要完成首個任務，便即可搜尋全部60種鳥類，相較於《Red Dead Redemption 2》部分鳥類僅在後期開放的瓜瑪島找到，收集起來更加自由。