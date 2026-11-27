日本熊害的問題今年未有消退，在今年冬天前仍有多宗熊襲擊人類或住宅的事件。在仙台市，今日（27日）有一隻熊闖入當地的住宅土地內，並且襲擊一隻芝娃娃犬。主人發現現場僅留下頸圈及血跡，但狗之後自己回家，僅腿部骨折及頭部有血，並送到醫院治療。

日本媒體報道，在今日凌晨1時15分，仙台市有一戶居民報警，指有一頭約1米長的熊走入住宅的土地內，在熊離開之後，主人只發現現場僅留下飼養的狗的頸圈，以及周圍有血跡，但該頭13歲的雄性的芝娃娃失蹤，主人向媒體指：「我最初聽到一些奇怪的聲音，然後又聽到『沙沙』的響號，於是我過去查看，結果發現是一頭熊。之後，我很擔心，再去查看，但狗已經不見了。」據當地居民表示，這隻叫「白君」的芝娃娃上午返回住處，腿有骨折以及頭部出血。據日本的野生動物專家指，這種情況很可能是因為熊都被狗嚇到，所以只用爪攻擊，而沒有咬對方。不過仙台的警察已在周圍戒備，以及提醒居民小心。