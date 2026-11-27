新西蘭的大選在今日（27日）公布結果，總理拉克森（Christopher Luxon）所屬的國家黨，以及其右翼執政聯盟，未能獲得國會的大多數議席，而中間偏左的工黨也未能取得過半場，令到中間派的機遇黨將左右大局。如果執政聯盟無法與機遇黨達成執政協議，新西蘭將要重新大選。
在星期五公布的選舉結果中，國家黨在130席中穩奪得40席，不過執政聯盟的新西蘭行動黨和新西蘭優先黨分別有13及12席，因此他們仍需要與中間派的機遇黨爭取合作才能取得過半數的資格。拉克森在今日表示，有關的協議「可能充滿挑戰」，並且需要時間，他指：「新西蘭人不會高興我們倉促達成一項協議然後又最終破裂，也不會高興我們讓他們重新選舉。」
工黨的黨魁，前總理希金斯（Chris Hipkins）指他們「進行了一場精彩的選舉」，但承認工黨雖然在普選的票數領先，卻缺乏談判籌碼。他說：「在這場選舉中，選擇『求變』的新西蘭人，比選擇『維持現狀』的人還要多。」工黨在選舉中獲得36席，而獲得7席的機遇黨有機會成為「造王者」，機遇黨的黨魁黃秋蕾表示會與國家黨進行協商，但所有的選項都仍是該黨考慮之列，她說：「國會內共有7個政黨，大家都有責任盡一切努力，確保新西蘭能擁有一個穩定的政府。這並非僅取決於我們。」