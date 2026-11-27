新西蘭的大選在今日（27日）公布結果，總理拉克森（Christopher Luxon）所屬的國家黨，以及其右翼執政聯盟，未能獲得國會的大多數議席，而中間偏左的工黨也未能取得過半場，令到中間派的機遇黨將左右大局。如果執政聯盟無法與機遇黨達成執政協議，新西蘭將要重新大選。

在星期五公布的選舉結果中，國家黨在130席中穩奪得40席，不過執政聯盟的新西蘭行動黨和新西蘭優先黨分別有13及12席，因此他們仍需要與中間派的機遇黨爭取合作才能取得過半數的資格。拉克森在今日表示，有關的協議「可能充滿挑戰」，並且需要時間，他指：「新西蘭人不會高興我們倉促達成一項協議然後又最終破裂，也不會高興我們讓他們重新選舉。」