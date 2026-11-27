25歲中國籍男子陳杰，違規登上富士山後失蹤接近20日，日本媒體對山梨縣協助登山搜救的警察進行了採訪。他們表示，陳杰父親在抵達日本後有與山梨警察聯絡，但從沒有透露「懸賞」的事宜，因此對有關「懸賞」說法有所質疑，但當局仍超過了一般的搜索時間進行搜救。他們亦提醒試圖在封山期間登上富士山的人警告登山面對的嚴峻風險。 日本網媒的「集英社Online」向山梨縣的富士吉田警署就今次的失蹤事件進行了訪問。據之前的報道，陳杰在11月5日去到日本，11月8日企圖與另外2名朋友攀上富士山，但在富士吉田的五合目入口，得悉登山路已封閉時，兩名友人以裝備不足及山路封閉而放棄，僅陳杰一個人堅持要登山。警察指：「在9日的凌晨12時08分，該男子的一位朋友撥打110報告說『他已經爬上了富士山，我們聯繫不上他了』。我們確認該男子乘坐巴士到達五合目，並在進入山中後與朋友互發訊息，因此我們判斷他有可能迷路，並於10日開始搜尋。」

警察表示，山梨縣警察總部派出山岳安全隊以及富士吉田署派出山岳救助隊，連同富士五湖消防派出直升機協助搜索，靜岡縣亦由縣本部派出警員搜索。但他們無法確定陳杰最後發訊息的地點，因此搜索範圍非常大。警察表示：「警察和消防部門的搜救行動通常最多只會持續3日到1星期，如果家屬希望進行更長時間的搜救，就只能依靠私人組織。」不過警察最後仍進行了9日搜索，至18日才停止。 陳父從未向警察提及賞金 對於內地媒體報道，陳杰的家屬提出了以50萬人民幣懸賞，希望其他人協助搜索，即使尋獲屍體也獲得10萬人民幣感謝。但警察表示，他們從沒有從陳杰的父親知道有關的「懸賞」：「然而，父親當時並未提及賞金一事，賞金的消息是在他與山梨縣警方會面後才傳出。此後，家屬一直沒有就賞金一事做出任何解釋，而參與搜尋的山梨縣警方和其他相關部門也未證實任何有關賞金的訊息。」雖然有關訊息未能證實，不過山梨縣仍擔心消息會鼓吹更多人違規登山，因此在16日期間在五合目入口設備人員把守加強戒備，幸在4日期間未有人違規登山。警察指，其實懸賞對警察的工作沒有影響，而幸運地也沒有其他人冒險。

他們又談及了在封山時登山的危險性：「由於它是日本最高的山峰，攀登難度自然很高，而且冬季氣候尤其惡劣。首先，氣溫低於攝氏零下30度，風速高達每秒30米的情況並不少見。其次，由於它是一座獨立的山峰，而非一整列的山脈部份，因此很難預測風向，風向也可能突然改變。更可怕的是，風有時會從山下吹上來。此外，在嚴冬時八合目以上的積雪會結冰，冰爪無法發揮作用，也無法刺入雪中。如果因強風失去平衡滑倒，由於山坡陡峭，很可能無法停下來。曾有記錄顯示，有人在八合目附近滑倒，一直滑到五合目才最終停下。」他指出，人體在這麼遠滾下來，根本不可能生還。

憂春季有人登山尋屍 然而還有另一個問題，是有關「懸賞」包括尋回屍體，因此他們亦擔心有人可能在春季試圖登山尋找屍首。警察指：「春季雪崩頻繁，這帶來另一重危險。雖然富士山的登山季節通常是7月到9月初，但如果還有積雪，我們可能不得不鏟雪或推遲開放時間。」警察再提醒試圖登山的人，應再次思考清楚，不要在封山期間強行攀山。