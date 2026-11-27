日本東京的遊客景點，上野的阿美橫町因為店舖阻塞道路的問題，早前進行了一輪的整頓。然而部份食肆故態復萌。東京都的公安委員會今日（27日）勒令當中的一間沖繩料理店需要停業21日進行整頓，這是首次針對阿美橫町內霸佔道路問題進行處分。
東京都公安委員會，以違反《娛樂業管理改進法》，勒令上野的沖繩料理店今日起停業21日，據上野警署表示，該店被警方警告過紉40次，仍無視指警告。日本媒體報道，在今年4月24日晚上10點20分左右，該食食肆在行人路擺放5張檯和16張凳，阻礙交通。在紀律處分的聽證會上，該食肆解釋，是為了「增加顧客並提高利潤」。該食肆在7月時已被警察以達反《道路交通法》起訴其公司及2名負責人，並在8月5日被東京的簡易裁判法院判罰各5萬日圓。
因應阿美橫町一帶的非法霸佔道路問題，日本警方在今年曾進行過一次行動，要求所有店舖收回路上的物品。據爛局表示從去年12月到今年10月，共接獲125宗投訴，包括「商店檯凳和啤酒箱堵塞道路，造成交通不便」以及「輪椅使用者無法通行」。截至9月，警方已向約300間店舖發出指導和警告，總數約2,500次。警察指，非法阻塞道路可能會影響緊急車輛的通過，而警察在本月7日也搜查了街上另一堵路的居酒屋。