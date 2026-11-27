日本東京的遊客景點，上野的阿美橫町因為店舖阻塞道路的問題，早前進行了一輪的整頓。然而部份食肆故態復萌。東京都的公安委員會今日（27日）勒令當中的一間沖繩料理店需要停業21日進行整頓，這是首次針對阿美橫町內霸佔道路問題進行處分。

東京都公安委員會，以違反《娛樂業管理改進法》，勒令上野的沖繩料理店今日起停業21日，據上野警署表示，該店被警方警告過紉40次，仍無視指警告。日本媒體報道，在今年4月24日晚上10點20分左右，該食食肆在行人路擺放5張檯和16張凳，阻礙交通。在紀律處分的聽證會上，該食肆解釋，是為了「增加顧客並提高利潤」。該食肆在7月時已被警察以達反《道路交通法》起訴其公司及2名負責人，並在8月5日被東京的簡易裁判法院判罰各5萬日圓。