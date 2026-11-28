美國對華AI晶片封鎖擴大至海外數據中心遠端運算服務，美媒《CNBC》26日披露，英偉達晶片供應商已向新興雲端運算商家（Neoclouds）發出警告，只要旗下任何運算容量出租給中國企業，就可能遭到拒絕供貨。 報道引述兩名知情人士透露，晶片銷售商已向Neocloud商家傳達明確訊息，未來只要旗下運算資源有任何部分出租給中國企業，就不會再獲得英偉達GPU供貨。 採取更嚴格標準 報道表示，這項限制甚至比英偉達先前的政策更加嚴格。此前，英偉達曾表示，不會向將超過50%GPU出租給中國企業的客戶出售晶片；如今供應商進一步採取更嚴格標準，等於只要有中國客戶使用相關運算資源，就可能失去採購資格。

所謂Neocloud，是專門提供AI運算能力的新興雲端服務商家，透過建置搭載大量GPU的數據中心，再將運算資源出租給企業及AI開發商。報道指出，這波封殺行動與美國商務部工業暨安全局（BIS）祭出的新規有關。

衝擊使用率與營收 特朗普政府16日宣布新的臨時最終規則，並於19日正式生效，將管制範圍延伸至海外數據中心提供給中國企業的先進運算服務，堵住中企無法直接購買高階英偉達晶片，卻能透過租用海外數據中心遠端使用的漏洞。 報道指出，此舉讓Neocloud產業備受壓力，由於商家必須投入鉅額資金採購GPU、興建數據中心，再透過出租運算資源回收成本，一旦中方客戶遭到排除，恐直接衝擊設備使用率與營收。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章