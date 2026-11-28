美國聯邦航空總署（FAA）表示，當地時間周五晚間，兩架美國航空班機在華盛頓列根國家機場準備起飛、於滑行時發生碰撞，其中一架飛機的機翼，一小部分遭到撞斷，兩架飛機最後都回到登機門接受檢查，航班因此延誤。

另一架飛機中止降落

根據 ATC.com 錄下的空中交通管制通訊紀錄，原定飛往達拉斯的美國航空638號班機，當地時間下午5點左右正準備起飛，當時機師通報，飛機機翼與後方排隊、準備飛往芝加哥的美國航空2152號班機發生碰撞。

在飛機發生碰撞後，機師向塔台回報：「是的，我們稍微超過了停止線，不幸的是，我們的機翼與後方、就在旁邊的另一架美國航空飛機擦撞了。」事發後，塔台要求另一架即將降落的飛機中止降落程序，其他準備進場的航班也接獲通知，可能會受到延誤。