美國總統特朗普再度公開力挺英偉達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳，並透露願意帶他一同出席台積電（TSMC）亞利桑那州晶圓廠擴建工程動土典禮。特朗普27日在佛羅里達州海湖莊園受訪時表示，自己已取得足夠資訊，認為黃仁勳並非美國國家安全威脅；對於是否邀請黃仁勳同行，他則說雖然尚未決定，但很樂意帶他一起出席。 根據相關報道，特朗普是在接受法新社提問時，被問到美國司法部曾表示並未對黃仁勳展開調查，他如何判斷黃仁勳沒有問題。特朗普回應，自己的判斷是基於「我得到的資訊，非常多資訊」，並強調已掌握足夠資料，認為黃仁勳沒有國安疑慮。

讚黃仁勳妻非常了不起 特朗普也透露，自英偉達董事局11月23日宣布黃仁勳立即恢復行政總裁職務後，兩人尚未通話，但預料之後會聯繫。他還稱讚黃仁勳的妻子洛麗（Lori Huang）非常了不起，並認為黃仁勳回巢是正確決定，直言自己為美國甚至全世界做了一件非常好的事。 另一方面，特朗普預計12月4日前往亞利桑那州，出席台積電第五期晶圓廠擴建工程動土典禮。美聯社報道，台積電已宣布額外投入1,000億美元（約7,829億港元）擴大美國製造產能，使其在美國的半導體投資承諾總額提高至2,650億美元。（約2.07萬億港元）白宮表示，這項擴建計劃預計創造1萬個直接工作機會及1萬1,000個間接工作機會。

先面臨國會檢視 值得注意的是，黃仁勳預計12月3日出席美國參議院銀行委員會聽證會，接受議員質詢，內容涉及英偉達晶片海外銷售，以及近期引發爭議的疑似中國間諜關係等問題。這也意味着黃仁勳在出席台積電動土典禮前，將先面臨美國國會的檢視。 《華盛頓郵報》指出，白宮尚未確認黃仁勳是否會出席12月4日的典禮。特朗普此次表態，則顯示他仍積極支持黃仁勳重掌英偉達，也希望藉由台積電在美擴廠，凸顯美國強化半導體製造及人工智能產業的政策成果。