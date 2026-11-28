阿富汗塔利班政權再傳限制女性權利，北部巴爾赫省（Balkh）據報下令禁止在官方文件中使用女性本名，連醫院病歷、處方箋也受到影響。當地醫護人員及公務人員被要求以「Bibi」（奶奶、年長女性）稱呼女性，部分女性甚至遭以「山羊」、「母牛」等貶抑性詞彙稱呼，引發人權團體強烈關切，擔憂女性連基本身份認同都將遭到剝奪。
剝奪女性人格與尊嚴
根據美國《霍士新聞》（Fox News）28日報道，這項規定由西班牙《國家報》（El País）率先披露，並引述阿富汗媒體Zan Times及英國《衛報》的調查指出，塔利班已要求巴爾赫省醫療機構及其他公部門人員，不得在官方紀錄中記載女性姓名，也不能直接以本名稱呼女性。
旅居德國的阿富汗女性權益倡議人士奧斯馬尼（Lalah Osmany）表示，根據女性、醫生及人權工作者提供的證詞，部分女性除了被統一稱為「Bibi」，還遭到以「山羊」、「母牛」等帶有侮辱意味的稱呼對待。她批評，這是有系統地剝奪女性人格與尊嚴，透過抹去姓名，將女性視為男性的附屬品。
危及女性醫療權益
不過，一名以化名受訪的阿富汗女性倡議人士證實當地確實傳出相關命令，但表示目前仍有人不願遵守。美國女性權益組織Femena阿富汗計劃主任阿克巴（Zubaida Akbar）則警告，塔利班過去曾將地方限制逐步擴大為全國性禁令，因此不排除這項措施未來擴及全國。
除了身份認同問題，這項規定也可能危及女性醫療權益。奧斯馬尼指出，若大量女性病歷及處方箋都使用相同稱呼，可能造成病患身份混淆，增加診斷及用藥錯誤風險。阿富汗女性原本就面臨醫療資源不足、女性醫護人員培訓受限，以及男性醫生診治女性受到限制等困境，新規恐使情況更加惡化。
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