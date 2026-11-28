阿富汗塔利班政權再傳限制女性權利，北部巴爾赫省（Balkh）據報下令禁止在官方文件中使用女性本名，連醫院病歷、處方箋也受到影響。當地醫護人員及公務人員被要求以「Bibi」（奶奶、年長女性）稱呼女性，部分女性甚至遭以「山羊」、「母牛」等貶抑性詞彙稱呼，引發人權團體強烈關切，擔憂女性連基本身份認同都將遭到剝奪。

剝奪女性人格與尊嚴

根據美國《霍士新聞》（Fox News）28日報道，這項規定由西班牙《國家報》（El País）率先披露，並引述阿富汗媒體Zan Times及英國《衛報》的調查指出，塔利班已要求巴爾赫省醫療機構及其他公部門人員，不得在官方紀錄中記載女性姓名，也不能直接以本名稱呼女性。