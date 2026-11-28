巴勒斯坦加沙走廊再傳人道救援人員遭攻擊！以色列軍方27日晚間空襲加沙市一處由無國界醫生（MSF）營運的診所，造成2名工作人員死亡。無國界醫生譴責這是對該組織的直接攻擊，強調診所外有清楚標示組織標誌，且早已將設施位置通報以色列軍方，要求追究相關責任。世界衛生組織（WHO）也對事件表達強烈譴責。
以軍應對事件負起責任
根據半島電視台（Al Jazeera）28日報道，無國界醫生表示，兩名死者均擔任診所警衛，事件發生後，組織對同事喪生感到悲痛與憤怒，並指出這次攻擊使該組織在加沙遇害的工作人員累計達17人。無國界醫生強調，相關醫療設施外部清楚標示組織標誌，地點資訊也已事先提供給以色列軍方，軍方應對事件負起責任。
不過，以色列國防軍則聲稱，兩名死者是巴勒斯坦武裝組織哈馬斯成員，其中一人還是哈馬斯軍事部門砲兵小組指揮官。以軍表示，這次空襲是為了消除安全威脅，並否認攻擊醫院或造成醫療設施受損，但並未在相關聲明中提出公開證據證實兩人的身份。
譚德塞譴責事件
世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）對事件表示譴責，形容攻擊醫療設施及人道救援人員的行為令人憤慨、無法接受，強調冒着生命危險拯救他人的人員應受到保護，而非成為攻擊目標。
這宗事件發生在以色列與哈馬斯2025年10月達成停火協議後，儘管停火已生效，加沙仍持續傳出以軍攻擊事件。聯合國人道事務協調廳（OCHA）資料顯示，自2023年10月戰事爆發以來，加沙已有數百名人道救援工作者喪生，凸顯當地醫療及救援人員面臨的安全風險持續升高。
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