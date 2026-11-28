巴勒斯坦加沙走廊再傳人道救援人員遭攻擊！以色列軍方27日晚間空襲加沙市一處由無國界醫生（MSF）營運的診所，造成2名工作人員死亡。無國界醫生譴責這是對該組織的直接攻擊，強調診所外有清楚標示組織標誌，且早已將設施位置通報以色列軍方，要求追究相關責任。世界衛生組織（WHO）也對事件表達強烈譴責。

以軍應對事件負起責任

根據半島電視台（Al Jazeera）28日報道，無國界醫生表示，兩名死者均擔任診所警衛，事件發生後，組織對同事喪生感到悲痛與憤怒，並指出這次攻擊使該組織在加沙遇害的工作人員累計達17人。無國界醫生強調，相關醫療設施外部清楚標示組織標誌，地點資訊也已事先提供給以色列軍方，軍方應對事件負起責任。