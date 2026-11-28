根據美聯社及路透社報道，北歐大西洋航空成立於2021年，主要提供歐洲往返亞洲、南非及美國的長程廉價航班，原本希望填補疫情後廉價跨洲航空市場的空缺。然而，2026年美伊戰爭爆發後，航空燃油價格大幅攀升，加上營運成本增加，使財務狀況持續惡化。

挪威廉航北歐大西洋航空（Norse Atlantic Airways）驚傳破產！該公司27日正式為旗下挪威營運子公司申請破產，並於前一天宣布全面停飛、停止銷售機票，成為伊朗戰爭推升航空燃油價格下的最新受害者。公司坦言，儘管努力尋求資金挹注，仍無法負擔短期營運所需資金，行政總裁更直言：「燃油成本擊垮了這家公司。」

此外，公司旗下12架飛機的租賃商家也已終止租約，要求返還飛機，北歐大西洋航空則對終止通知的有效性提出異議，進一步加劇營運困境。

北歐大西洋航空早在25日便警告財務狀況已陷入危急，26日宣布暫停所有航班，並表示若無法取得緊急融資，董事局將考慮申請破產。到了27日，公司證實旗下挪威營運子公司北歐大西洋航空AS正式向法院提出破產申請。

不保證能取回款項

不過，此次破產申請僅涉及挪威營運子公司，上市母公司北歐大西洋航空 ASA及英國子公司並未納入破產程序，仍試圖尋找資金及其他解決方案，以維持部分業務運作。

至於旅客權益，公司已取消所有航班，並停止提供客服服務，提醒持有機票的旅客不要直接前往機場，應聯繫旅行社、旅遊保險公司或信用卡發卡機構，尋求替代交通安排及退款。公司也警告，透過破產程序提出退款申請，並不保證一定能取回款項。

航空業界指出，美伊戰爭造成能源供應及航空營運受到衝擊，燃油成本飆升，對原本財務體質較弱的小型航空公司形成沉重壓力。北歐大西洋航空此次倒閉，也凸顯地緣政治衝突對全球航空產業的連鎖衝擊。