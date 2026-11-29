美國加州曼哈頓灘（Manhattan Beach）及周邊地區在11月28日發生5級地震。地震學家表示，這是洛杉磯地區多年來規模較大的地震之一。洛杉磯KTLA電視台報道，根據美國地質調查所（USGS）資料，地震發生於上午9時30分，震央位於曼哈頓灘西南西方約6公里處，震源深度約7.5公里。
兩度出現4級或以上餘震 機場玻璃碎裂
美國地質調查所指出，主震發生後4分鐘內，南灣（South Bay）外海接連發生4.5級及4級餘震。
地震令洛杉磯國際機場玻璃碎裂、天花板出現損毀，兩架原本準備降落的達美飛機緊急重飛，附近一座煉油廠冒出大量黑煙。當局未發布海嘯警報。洛杉磯消防局在地震後不久啟動「地震應變模式」，調派全市106處消防分隊，透過陸、海、空巡查轄區內約1200平方公里範圍的關鍵基礎設施及其他需留意區域。
洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）在X發布聲明表示，稱全市均有震感，官員正持續監控地震影響。
聖地牙哥的CBS8電視台報道，加州理工學院地震學家Lucy Jones說：「這是洛杉磯地區一段時間以來規模較大的地震之一。我想，洛杉磯都會區上一次發生規模超過5級的地震，是2014年的拉哈布拉（La Habra）地震。話雖如此，我們位處地震帶，這對我們而言是相當常見的事。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
Los Angeles shaken by the strongest earthquake in the last 12 years: windows shattered at the airport, fire breaks out at a refinery — https://t.co/nAtXf5WA7E— Vegas ʷ̣ (@vegasyx) November 28, 2026
WATCH: Expensive wine bottles shatter as strong earthquake strikes Los Angeles area. https://t.co/C8ULBNMAp4— Scope Report (@ScopeReport_) November 28, 2026
Holy crap, holy crap, what's going on lately? Earthquake in Japan, earthquake in Russia, and now an earthquake in Southern California! And the worst part is, three earthquakes struck Southern California in less than five minutes! 🔴 9:30:29 AM (Mainshock) Magnitude: 5.0 Epicenter: 6 km west-southwest of Manhattan Beach, Ocean Depth: 12.2 km 🟠 9:34:24 AM (Aftershock) Magnitude: 3.0 Epicenter: Hermosa Beach, 7 km west-southwest, Ocean depth: 21 km 🟡 9:34:47 AM (Aftershock) Magnitude: 2.5 Epicenter: 10 km west-southwest of Manhattan Beach, Ocean Depth: 13.7 km Friends in Los Angeles, have you felt it?— Luffy (@Luffyt3ti) November 28, 2026
🇺🇸 | Momento en que un fuerte terremoto sacude el aeropuerto de los Ángeles se rompen los vidrios, mientras los pasajeros buscan desesperadamente refugio. https://t.co/RXIcbXUrCQ— Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 28, 2026