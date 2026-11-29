Dan Carney與弟弟Frank 當年是大學生，兩人於1958年向母親借了600美元，在威奇托市開設第一間必勝客。由於店面招牌只能容納8個英文字母，兩人最後決定使用「Pizza Hut」作為店名，這個如今家喻戶曉的品牌就此誕生。

美國連鎖薄餅品牌必勝客（Pizza Hut）共同創辦人Dan Carney逝世，享年95歲。Dan Carney與Frank Carney近70年前僅憑向母親借錢600美元，在美國肯薩斯州威奇托市開設第一間必勝客，從一間小餐廳逐步發展成全球知名薄餅連鎖品牌。

長期投入公益 設必勝客博物館

除了商業成就，Dan Carney也長期投入公益事業。他擔任肯薩斯州腦性麻痺研究基金會董事會主席長達50年，致力於協助身心障礙者及相關研究。此外，他也是威奇托州立大學的長期支持者，曾透過獎學金協助學生，並參與校內設立必勝客博物館，將品牌創業歷史保存下來。

國際必勝客加盟商協會表示，Dan Carney始終相信應以正確方式經營企業、善待顧客、關懷員工並回饋社區，這些價值觀奠定了必勝客今日的品牌基礎。協會也對他與弟弟共同創立的事業表達感謝。