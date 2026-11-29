阿富汗東部庫納爾省該省首府阿薩達巴德（Asadabad），昨日（11月28日）早上10時多一間礦業公司的倉庫發生爆炸事件波及附近的中學Shagai Middle School，造成至少10人死亡、110人受傷，死傷者多為兒童。
綜合外媒報道，庫納爾省醫院院長莫拉達德（Mawladad）證實，該中學附近一個倉庫儲放的爆炸品發生爆炸，傷亡人數可能還會增加。
炸藥原本用作採礦爆破
庫納爾省新聞與文化局局長Sami-ul-Haq Haq Bayan表示，發生爆炸的民居屋主從事採礦活動，屋內存放的炸藥材料是用在採礦、爆破岩石之用，目前尚不清楚為何發生爆炸事件。
現場畫面在社群網路瘋傳，許多民眾駕車協助傷者送院，還有民眾直接在醫院外面以人力將受傷的孩子們送進醫院，目前有關單位仍在搶救傷者。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
🇦🇫 At least seven schoolchildren were killed and 99 people injured in an explosion near a school in Asadabad, Kunar province, #Afghanistan, today. Preliminary findings indicate that the blast was caused by negligence at a nearby storage facility containing explosives intended for mining operations The death toll could rise.— China Army Obs (@ChinaArmyObs) November 28, 2026