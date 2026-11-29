誤診事件發生於2023年，至近期才正式曝光。涉事男病人當年因身體不適，前往瑞典斯卡拉堡醫院（Skaraborg Hospital）求醫。主診醫生為其抽取前列腺組織樣本，並交由外判病理化驗所「Unilabs」進行分析，當時化驗報告判定事主患上前列腺癌。

瑞典發生一宗嚴重醫療事故，一名男病人罹患尿道癌（urethral cancer），卻被化驗所誤診為前列腺癌（prostate cancer），延誤治療長達7個月導致癌細胞大幅擴散，最終無奈要切除陰莖、膀胱及前列腺保命，餘生與尿袋及屎袋作伴。

事隔7個月後，醫生再從男病人的尿道抽取組織化驗，以評估癌細胞有否擴散時，發現病人真正患上的是尿道癌。過去7個月治療方向完全錯誤，無奈此時癌細胞已大幅擴散，為保性命，醫生最終被迫為事主進行手術，將其整條陰莖、膀胱及前列腺全數切除。

餘生依賴造口排泄 院方與化驗所承認失誤

由於失去了排泄器官，事主同時需要接受「尿路造口」及「結腸造口」手術，餘生只能依靠腹部開出的造口，終身「掛尿袋及屎袋」排出大小二便，生活大受打擊。

事件曝光後，斯卡拉堡醫院公開承認失誤，坦言若當初診斷準確，事主或根本毋須接受如此具毀滅性的切除手術。而負責化驗的Unilabs實驗室亦承認涉事人員培訓及專業知識不足，直接導致事主蒙受永久性傷害。至於慘遭人生巨變的男事主，則無奈形容事件「令人遺憾」，並促請醫療機構加強把關，避免同類悲劇重演。