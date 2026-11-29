俄羅斯遠東地區堪察加半島於台灣時間今（28）日晚間9時15分發生規模6.7強震。（圖／翻攝自USGS）

由於今次地震的震源深度達188.4公里，海底地殼產生大規模垂直錯動的機率相對有限，初步研判引發毀滅性海嘯的可能性較低。

根據美國地質調查局（USGS）公布的初步觀測資料，這起地震的震央位於北緯53.72度、東經158.08度，即堪察加邊疆區城市葉利佐沃（Yelizovo）西北方約62公里處。

位於「環太平洋地震帶」（火環帶）的堪察加半島，因太平洋板塊與北美板塊在此交界俯衝，向來是全球地殼活動最頻繁、強震與火山噴發最密集的區域之一。

截至目前為止，俄羅斯當地尚未傳出確切的人員傷亡、基礎設施或建築物受損通報，相關單位正持續進行災情清查與監測評估。

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