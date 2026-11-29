報道指出，11月28日晚上，連接遼寧省丹東市與北韓的新義州的鴨綠江大橋周邊，突然出現施工用圍欄。去年9月金正恩搭乘專用列車經丹東訪中時，鐵路沿線也曾設置類似圍欄。當時列車通過前，附近民眾被要求離開，外界認為相關措施可能是為保障金正恩安全。

此外，丹東部分可眺望鴨綠江大橋及北韓新義州的酒店，也出現與平日不同的情況，中聯酒店自11月28日下午起至12月4日，已無法預訂客房。而該酒店過去曾在北韓領袖訪中前，限制客房預訂，甚至取消原有訂房紀錄。

報道指出，金正恩若訪中，與習近平會談的議題備受關注，尤其美國總統特朗普（Donald Trump）近期多次表達希望與金正恩舉行峰會的意願，外界關注北京與平壤是否藉此討論美朝會談，以及如何因應美國的外交策略。此外，11月19日深圳APEC期間舉行的中美俄三國峰會，據傳曾觸及朝鮮半島議題，「習金會」也可能藉此展開戰略對話。