美國科技富豪馬斯克旗下衛星網路服務星鏈（Starlink），疑曾遭伊朗利用，成為攻擊美軍的工具，美媒11月28日披露，馬斯克（Elon Musk）3月得知伊朗利用星鏈攻擊美軍後大怒，加強管制措施，包括要求身份驗證及禁止間接轉售等，以免再被伊朗利用。 《華盛頓郵報》指出，馬斯克收到情報報告後，得知伊朗利用星鏈衛星網路終端設備，對美軍發動攻擊，令他震怒。原本星鏈設備是為了讓伊朗異議人士在政府封鎖網路的情況下，仍能連線對外傳遞資訊，卻可能被伊朗用於軍事行動。

3月無人機攻擊 造成6名美軍死亡 今年3月1日，一架伊朗無人機攻擊科威特舒艾拜港（Shuaiba Port）附近一處臨時指揮中心，造成6名美軍死亡。攻擊發生數小時後，SpaceX開始加強星鏈使用限制，要求時速超過100英里（約每小時161公里）的飛行器，必須完成身份驗證才能使用衛星網路，同時將系統月費從原本60美元加價至200美元。

此外，馬斯克也進一步封堵星鏈設備轉售漏洞，防止終端設備落入不明人士手中。此後，星鏈轉售商必須證明自己掌握買家的身份資料，SpaceX更直接暫停「間接轉售商計劃」（Indirect Reseller Program），禁止次級經銷商繼續啟用及販售星鏈終端設備。報道指出，在這波管制措施實施前，星鏈用戶只需要信用卡，就能啟用新的終端設備，相關管制相對寬鬆。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章