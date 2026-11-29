美國加州城市Pleasant Hill發生弒母命案。一名84歲富婆倒斃家中，其事業有成的律師兒子，被指因為覬覦母親位於紐約的房產而狠毒殺人。老婦被毆打致死，其中一隻耳朵遭割掉。
55歲的David Guilford於本月21日被捕，被控謀殺84歲母親Katherine Guilford；後者的朋友因數天未能聯絡上她報案，警員20日上門發現其陳屍家中。警方指，她頭部被鈍器撞擊最少10次，並於現場發現David留下的一張手寫清單列出要做的事，包括寫有要處理「衣服、現金和車牌」等字眼，相信與掩蓋其行兇有關。
屋內大量一氧化二氮空罐 前妻指常花母親錢
警員亦於現場屋內發現大量一氧化二氮空罐。一氧化二氮在醫療上可用來麻醉或止痛。調查人員認為David留在屋內伴屍超過一天。檢察官認為，他殺害母親是為了繼承家族位於紐約的物業。他目前被還押，獲准以500萬美元(約3,900萬港元)保釋。其辯護律師稱，有關為了房產殺人的指控荒謬，David愛他的母親，一直照顧她，也沒有財務問題，不會因金錢殺死母親。律師指，他與第二任妻子離婚後搬回家與母親同住。但David前妻則指，前夫是「裙腳仔」，經常用母親附屬卡簽帳，並因開支問題常與母親爭執；例如有一次被母親打電話追問，「是甚麼度假花了5,000美元(約3.9萬港元)」。