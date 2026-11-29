美國加州一名84歲富婆被揭發倒斃家中，控方指其任律師的兒子為她的紐約物業殺母。(互聯網)

美國加州城市Pleasant Hill發生弒母命案。一名84歲富婆倒斃家中，其事業有成的律師兒子，被指因為覬覦母親位於紐約的房產而狠毒殺人。老婦被毆打致死，其中一隻耳朵遭割掉。

55歲的David Guilford於本月21日被捕，被控謀殺84歲母親Katherine Guilford；後者的朋友因數天未能聯絡上她報案，警員20日上門發現其陳屍家中。警方指，她頭部被鈍器撞擊最少10次，並於現場發現David留下的一張手寫清單列出要做的事，包括寫有要處理「衣服、現金和車牌」等字眼，相信與掩蓋其行兇有關。