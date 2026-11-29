曾被不少稱頌的「環保少女」瑞典社運人士通貝里(Greta Thunberg)，近年逐漸把焦點由氣候變化轉向巴勒斯坦、反以色列及其他政治議題。英媒指部分昔日支持者坦言，她已不再是當年那個統粹的環保少女，而瑞典社會對她的熱情亦明顯冷卻。 通貝里於2018年以15歲之齡在瑞典國會外發起「為氣候罷課」行動，抗議各國應對氣候變化不力。其後全球各地學生紛紛仿效，在星期五發起罷課示威，聲援氣候行動，並逐漸發展成國際青年氣候運動「星期五為未來」（Fridays For Future）。她曾在聯合國、歐洲議會及英國國會發表演說，並獲《時代》雜誌選為年度風雲人物。

不過近年她頻繁參與支持巴勒斯坦活動，經常佩戴象徵支持巴勒斯坦的頭巾(keffiyeh)現身，又公開聲援英國被列為恐怖組織的Palestine Action。她亦先後在法國、阿爾巴尼亞、美國、加拿大及巴西等地參與不同示威。 關心加沙問題 力撐巴人受批評 瑞典記者扎克里松(elle Zackrisson）表示，如今瑞典人已不像從前般支持通貝里，更質疑她長期到世界各地參與抗議活動的資金來源缺乏透明度。一名曾與她關係密切的前環保人士亦稱，通貝里並非完全離開氣候運動，但明顯將更多精力投放在中東局勢，「她已不是以前那個通貝里」。瑞典資深傳媒人惠特費爾特(Jorgen Huitfeldt)指，加沙問題已成為通貝里目前最關心的議題，「她所做的一切幾乎都與這場衝突有關」。

除了挺巴立場外，她近年亦因涉及反猶太主義爭議而受批評。哈馬斯(Hamas)2023年10月襲擊以色列後，她曾在瑞典參與反以示威，據報她亦曾分享被指讚揚哈馬斯襲擊以色列平民的社交平台帳號，引起爭議。 德國部分政界人士更公開批評她反猶太人。德國基督教民主聯盟(CDU)政治人物特羅姆(Alexander Throm)曾表示，像通貝里這類「憎恨猶太人」的人不應留在德國。對於外界指控，通貝里則反駁稱，反對轟炸平民及支持巴勒斯坦人享有自由和尊嚴生活，並不等同反猶太主義。

報道指，通貝里今已被拘捕逾10次，包括2025年因參與支持Palestine Action活動而在倫敦被捕。同年，她乘坐前往加沙的人道物資船隊期間遭以色列軍方攔截。她事後形容自己被「綁架」，但事件遭批評者形容為旨在博取關注，瑞典外交部長亦曾公開質疑其做法。 青年氣候運動持續 大笑回應 最近通貝里因一部紀錄片而再度成為話題。當片中有人提及由她帶動的「星期五為未來」運動仍在德國舉行集會時，她大笑回應：「真的嗎？他們現在還在做這個？」 事隔5年再赴聯合國全球氣候峰會

有評論認為，這番言論反映她與自己一手推動的氣候運動已漸行漸遠；但較早前在土耳其舉行的聯合國全球氣候峰會COP31會場，可見通貝里的身影，這是她自2021年格拉斯哥的氣候峰會後，相隔5年再度現身聯合國氣候峰會。至於下一步動向，其友人透露，她可能將注意力轉向人工智能(AI)及數據中心相關議題。