德國兒童遊樂場原來不可以亂入和亂坐。當地傳媒報道，一名31歲修讀碩士的女學生因為課業壓力大和財務困難，進入一個兒童遊樂場並坐於一張長凳致電阿姨哭訴，豈料竟被執法人員開罰單，罰款25歐元(約214港元)。因為她坐了只供陪同孩子成年人所坐的「親子凳」。
事發於10月25日，在德國西部北萊茵-威斯特法倫州的蓋爾森基興市(Gelsenkirchen)。德國傳媒指女事主Hana表示，當時只想一個人躲起來，但卻遇到3名維持公共秩序的執法人員。她稱，仁慈何在，當你見到有人哭泣，理應問對方發生甚麼事，是否需要幫忙；然後他們可以有禮地告知在沒有帶同兒童下，不可以坐親子凳。那3名執法人員卻問她是否與兒童一起來，當她回答「不」後，他們要求查看其身份證。她於一天後收到了手寫罰單。
居民：休息一下毋須罰款
Hana表示，不知道原來成年人被禁止單獨進入兒童遊樂場，認為「法律不外乎人情」。附近居民也認為，有關市政法例有點過度，毫無道理；有人說「向一個只想休息一下的女子罰款，做法荒誕」。另一人稱，住了當地64年，也常坐親子凳。根據當地法律，年齡超過14歲人士被發現於兒童遊樂場休息，面臨最高近500港元罰款。報道指，現場的告示沒有列明年齡限制。
有關條例妨拐帶
有市議會議員為該法例辯護，稱兒童遊樂場是為兒童而設，沒有帶同兒童的成年人一般被禁止逗留在那裡。Hana是敘利亞後裔，她承認有關安全法規有其必要性，但認為執法人員於今次事件上過了火位。她說，「常聽到有兒童被綁架，所以這樣的法例很重要，但如何執法更加重要。」Hana又認為，這樣的罰款是為了增加庫房收入，而非為了安全。