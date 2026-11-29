德國兒童遊樂場原來不可以亂入和亂坐。當地傳媒報道，一名31歲修讀碩士的女學生因為課業壓力大和財務困難，進入一個兒童遊樂場並坐於一張長凳致電阿姨哭訴，豈料竟被執法人員開罰單，罰款25歐元(約214港元)。因為她坐了只供陪同孩子成年人所坐的「親子凳」。

事發於10月25日，在德國西部北萊茵-威斯特法倫州的蓋爾森基興市(Gelsenkirchen)。德國傳媒指女事主Hana表示，當時只想一個人躲起來，但卻遇到3名維持公共秩序的執法人員。她稱，仁慈何在，當你見到有人哭泣，理應問對方發生甚麼事，是否需要幫忙；然後他們可以有禮地告知在沒有帶同兒童下，不可以坐親子凳。那3名執法人員卻問她是否與兒童一起來，當她回答「不」後，他們要求查看其身份證。她於一天後收到了手寫罰單。