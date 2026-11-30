美國加州洛杉磯上周六發生5級地震，為當地12年來最強烈，不少人稱感到搖動。洛杉磯國際機場有玻璃碎裂、水管爆裂和天花板鬆脫等損毀，客機也一度取消升降。其中一架達美航空客機準備降落，控制塔人員急忙向機師發出指令中止降落，稱正發生大地震客機須復飛(go around)。網上片段可聽到背景警報聲不斷響起，畫面因地震而搖晃。達美航空事後稱，共兩架飛機因安全起見取消降落並在上空盤旋，待機場檢查跑道沒有損毀後安全降落。控制塔人員與機師的對話顯示，初時地面人員以為地震達7.5級。

地震在當地時間上周六早上9時30分左右發生，震央位於洛杉磯市中心鄰近海邊小鎮曼克頓灘(Manhattan Beach)約10公里外的海底，震源深度約7.6公里。主震發生後有超過80次餘震。洛杉磯消防部門一度進入地震狀態，檢視受影響地區的基建設施有否損毀。當局未有收到傷亡報告後，一切回復正常。有目擊者表示，地震發生一刻機場內的人感到害怕，有女子尖叫起來。機場附近煉油廠噴出火焰，當局指是地震導致廠房安全系統自行啟動造成。

「今次地震所有人都感受到」 不少人未曾經歷過如此強烈搖晃，網上片段可見有母親正與寶寶玩耍，突然驚慌抱起寶寶躲避。另有超市民眾慌忙走避，貨架上的酒散落一地。有酒舖職員稱，先是主震相隔數小時後再有餘震，雙重打擊，損失約4.5萬美元(約35萬港元)。有民眾稱，地震一刻感到整個海灘搖動，海灘附近有民居外牆剝落。一名66歲女居民稱，今次地震所有人都感受到，形容是一次巨大震動，房子都在搖動。她的狗狗嚇到躲在床底。加州常發生輕微地震，但數十次的餘震屬罕見。有店員稱自1994年的南加州北嶺6.7級地震造成72人死亡、數千人受傷後，未曾經歷過像今次這樣強烈的震感。而今次是南加州地區自2014年以來級數最高的一次地震。