洗衣袋用法｜亂用隨時整壞洗衣機?連身裙牛仔褲等4類衣物適用

【洗衣袋用法】亂用洗衣袋隨時傷機!? 洗衣袋4類適用衣物清單

在日常家務中，洗衫時使用洗衣袋可謂是再平常不過。為了保護衣服，不少人習慣將大小衣物通通套上洗衣袋才丟進洗衣機。然而，如果錯誤使用洗衣袋，不但無法達到預期的護衫效果，更可能在無形中對洗衣機的內部結構造成慢性破壞，縮短電器壽命。 洗衣袋吸水後形成不平衡重心 或加劇零件磨損 許多人會發現，有時洗衣機在脫水時會發出異樣的巨大聲響，這可能是洗衣袋在作怪。當我們把大量衣服或厚重衣物塞進同一個洗衣袋內，網袋在吸飽水分後會變得極其沉重。在高速旋轉時，這個密集的網袋會因為離心力推向內桶的某一側。由於水分和重量未能平均分布在桶內四周，這個洗衣袋就成了筒內一個巨大的「不平衡重心」。在每分鐘高達數百轉的狀況下，內桶會因為失去平衡而開始劇烈搖晃，並不斷猛烈撞擊外桶與整體機身。長期承受這種撞擊，會加重洗衣機內部避震系統與金屬軸承的負擔。現代智能洗衣機雖有平衡感應器，會嘗試自動調整，但長期處於這種失衡狀態，零件磨損會加劇。

洗衣袋禁忌 太滿或衣物致甩色 其中一個洗衫壞習慣就是將一整籃待洗的衣服，全部塞進同一個大洗衣袋裡。這種做法除了會對機件造成前述的傷害外，還會帶來兩個連帶後果： 潔淨度大幅下跌 洗衣機清洗衣物的核心原理，是依賴充足的水流穿透纖維，並透過衣物之間的互相拍打、摩擦來帶走污垢。當所有衣服被緊緊塞在同一個網袋內時，衣服之間的活動空間被壓縮。此時，洗衣液和水流根本無法有效滲透進最內層的衣服，導致洗淨能力大幅降低。 摩擦導致相互染色

當大量不同顏色的衣服在狹小的網袋空間內被高速擠壓和攪動時，布料纖維表面會產生高強度的緊密摩擦。在缺乏足夠水流沖刷和稀釋的情況下，一旦當中有任何一件衣服出現輕微褪色，釋放出的色素就會直接轉移並污染旁邊的淺色衣物。

4個洗衣機易忽略清潔細節位

4類必須搭配洗衣袋的衣物款式 要正確發揮洗衣袋的功效，我們必須學會精準分類。只有結構較為脆弱、容易受損，或者本身帶有破壞性配件的衣物，才應該放入網袋內進行隔離保護。 細緻與易變形的柔軟布料 例如絲質衣物、針織衫、羊毛料、蕾絲邊服飾以及薄紗裙等。這些衣物的纖維非常脆弱，在洗衣桶內的高速攪動下，極容易被其他粗糙布料勾斷纖維或導致拉扯長度變形，放入洗衣袋可有效減少這種物理摩擦。 帶有長帶及細繩的服飾 部分連帽衫、運動褲或連身裙上常有較長的索帶。在清洗旋轉的過程中，這些長帶非常容易與其他衣物交織纏繞，進而打結拉扯，因此建議將長帶理順後放入網袋內。

金屬拉鍊與硬質鉤扣 牛仔褲的金屬拉鍊、外套的暗扣以及女性內衣的金屬扣等。這些硬質配件極容易在攪動中刮花洗衣機的網狀內桶，或是直接勾壞旁邊柔軟的衣物。在將這類衣物放入洗衣袋前，應先將拉鍊拉好、鈕扣扣上，再套袋清洗。 帶有亮片與串珠的精細飾品 印有特殊膠印、手工串珠或特殊飾品的衣物。雖然這類貴重服飾最理想是手洗，但若必須使用機洗，則必須使用細網洗衣袋包裹，以減少與其他布料摩擦而導致飾品脫落的機會。 玻璃水漬如何清除？醋+檸檬酸等4招輕鬆處理水垢｜好裝修

落雨晾衫點先無噏味？

護衫防傷機的日常操作 想要在保護衣物的同時，兼顧保養家中的洗衣機，日常操作建議遵守以下三點： 網袋與裸衫混合洗 在單次洗衣過程中，切記不要整桶都是洗衣袋。正確的做法是將「已套袋的洗衣袋」與「未套袋的普通日常衣物」混合放置在洗衣桶內。那些自由在桶內分布的普通衣服，在高速脫水時能有效分散在四周，起到很好的緩衝與平衡整體負載的作用。 挑選貼近體積的網袋 挑選洗衣袋時，尺寸並非愈大愈好。如果將少量衣服放入過大的袋中，衣服在寬鬆的空間內過度翻滾，反而會加劇拉扯變形；反之，太小的袋則會將衣服壓實。理想的狀態是挑選貼近衣服尺寸的網袋，原則上「一個袋只放一至兩件衣物」。

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