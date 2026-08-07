其中，有「亞洲樓王」之稱的山頂MOUNT NICHOLSON第3期高層戶，實用面積4,596方呎，四房間隔，以每月88萬元連車位獲承租，呎租約195元，成為今年住宅市場最大宗租務個案。若以一年租金1,056萬元計算，單是租客一年的租金開支，已足夠一次過付款買入太古城一個兩房則王單位。拆解其日租更達28,932元，相當於入住Rosewood或半島等全球頂級五星級酒店的海景套房一晚，反映超級豪宅市場對外籍及內地頂尖人才的強烈吸引力。

數據顯示，2026年全港已累計錄得逾30宗實用呎租達100元以上的天價租務個案，最高甚至直逼200元大關。

受惠於政府各項搶人才政策，本港住宅租金升勢強勁。今年以來全港頻頻錄得天價租務成交，其中山頂及南區等傳統超級豪宅地段，不乏月租逾50萬元，甚至高達80萬元的個案。

有「亞洲樓王」之稱的山頂MOUNT NICHOLSON第3期高層戶，實用面積4,596方呎，四房間隔，以每月88萬元連車位獲承租，呎租約195元，成為今年住宅市場最大宗租務個案。

天價租務潮並不局限於超級豪宅，隨着大批海外及內地學生赴港深造，鄰近大學區的細面積租盤亦極度搶手，呎租同樣衝破100元大關。以近年成為內地生熱門集散地的西環一帶為例，今年累計錄得近1,000宗租務成交，當中已有數宗呎租突破百元。最矚目為翰林峰3座中層C室開放式戶，實用面積約195方呎，於7月暑假租務旺季期間以2.09萬元租出，呎租高達107元，創屋苑呎租歷史新高。

據差估署最新數據顯示，目前港島區430方呎以下細單位的平均呎租僅約49元。換言之，上述西環迷你戶的呎租，已高出官方平均水平逾1.1倍，搶租程度可想而知。